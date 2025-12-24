  1. В Украине

Пункты несокрушимости обязали иметь стабильный интернет: правительство меняет правила работы

16:12, 24 декабря 2025
xPON или Starlink — в Пунктах несокрушимости энергонезависимый интернет станет обязательным.
Правительство обновляет требования к работе Пунктов несокрушимости, чтобы обеспечить стабильный доступ к интернету даже во время длительных отключений электроэнергии. Отныне каждый такой пункт должен быть оборудован энергонезависимым интернетом — через технологию xPON или спутниковые терминалы Starlink. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Новые правила должны гарантировать, что граждане смогут оставаться на связи во время блэкаутов — позвонить родным, воспользоваться государственными онлайн-услугами и получать оперативную информацию от экстренных служб.

Почему возникла необходимость в изменениях

Как отмечают в министерстве, ситуация с электроснабжением, в частности в Одессе, показала, что во время обесточиваний людям критически необходим доступ к сети, однако в пунктах он есть не всегда. Когда связь исчезает, государство часто узнает об этом из жалоб в соцсетях, а не из системы.

Что предусматривают новые требования

  • Единые технологии: Пункты несокрушимости будут иметь либо оптоволоконный интернет xPON (который работает без света до 72 часов), либо спутниковую связь Starlink (которая выручает там, где нет кабельных сетей)
  • Статический IP-адрес: Каждая точка будет иметь свой цифровой адрес. Это позволит нам автоматически проверять работу сети в конкретном пункте. Если связь исчезнет — мы мгновенно это увидим и отреагируем, прежде чем вы придете в пункт.

В Минцифры подчеркивают, что без стабильного интернета Пункт несокрушимости фактически выполняет лишь функцию обогрева, тогда как с доступом к сети он становится полноценной точкой помощи.

правительство отключение света графики отключений света

