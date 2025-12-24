  1. В Україні

Пункти незламності зобов’язали мати стабільний інтернет: уряд змінює правила роботи

16:12, 24 грудня 2025
xPON або Starlink — у Пунктах незламності енергонезалежний інтернет стане обов’язковим.
Пункти незламності зобов’язали мати стабільний інтернет: уряд змінює правила роботи
Уряд оновлює вимоги до роботи Пунктів незламності, щоб забезпечити стабільний доступ до інтернету навіть під час тривалих відключень електроенергії. Відтепер кожен такий пункт має бути обладнаний енергонезалежним інтернетом — через технологію xPON або супутникові термінали Starlink. Про це повідомили у Міністерство цифрової трансформації України.

Нові правила мають гарантувати, що громадяни зможуть залишатися на зв’язку під час блекаутів — зателефонувати рідним, скористатися державними онлайн-послугами та отримувати оперативну інформацію від екстрених служб.

Чому виникла потреба в змінах

Як зазначають у міністерстві, ситуація з електропостачанням, зокрема в Одесі, показала, що під час знеструмлень людям критично потрібен доступ до мережі, але в пунктах він є не завжди. Коли зв’язок зникає, держава часто дізнається про це зі скарг у соцмережах, а не із системи.

Що передбачають нові вимоги

  • Єдині технології: Пункти незламності матимуть або оптоволоконний інтернет хPON (який працює без світла до 72 годин), або супутниковий зв’язок Starlink (який виручає там, де немає кабельних мереж)
  • Статична IP-адреса: Кожна точка матиме свою цифрову адресу. Це дозволить нам автоматично перевіряти роботу мережі в конкретному пункті. Якщо зв’язок зникне — ми миттєво це побачимо і зреагуємо, перш ніж ви прийдете до пункту.

У Мінцифри наголошують, що без стабільного інтернету Пункт незламності фактично виконує лише функцію обігріву, тоді як із доступом до мережі він стає повноцінною точкою допомоги.

уряд відключення світла графіки відключень світла

Читайте також

