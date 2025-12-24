Большая Палата ВС: проверка уплаты долга перед арестом имущества не является обязанностью исполнителя

Исполнитель не обязан осуществлять проверку исполнения должником решения, подлежащего принудительному исполнению, перед принятием постановления об аресте имущества — ВП ВС

Проведение проверки исполнителем в ходе осуществления исполнительного производства исполнения должниками судебного решения не носит императивного характера, а является дискреционным полномочием исполнителя и, соответственно, не является обязательным процессуальным действием в каждом случае.

Законодатель не связывает принятие постановления об аресте имущества (денежных средств) с проведением исполнителем проверки состояния исполнения должником решения, подлежащего принудительному исполнению.

К таким выводам пришла Большая Палата ВС по делу по административному иску ПАО о признании противоправной и отмене постановления государственного исполнителя о наложении ареста на денежные средства его обособленного структурного подразделения.

Истец утверждал, что спорное постановление является противоправным, поскольку общая сумма задолженности истца в сводном исполнительном производстве меньше, чем указано в постановлении, в связи с уплатой им части задолженности в добровольном порядке.

Суды предыдущих инстанций удовлетворили иск, поскольку при осуществлении исполнительного производства исполнитель обязан проводить проверку исполнения должниками решений и налагать арест лишь на ту сумму денежных средств, которая соответствует сумме взыскания, с целью обеспечения реального исполнения решения.

Проанализировав нормы Закона Украины «Об исполнительном производстве», Большая Палата ВС обратила внимание, что согласно п. 1 ч. 3 ст. 18 Закона в рамках осуществления исполнительного производства законодатель наделяет исполнителя полномочием осуществлять проверку исполнения должниками решений, подлежащих принудительному исполнению в соответствии с этим Законом.

Осуществление такой проверки является правом исполнителя, реализация которого зависит от его усмотрения, а не императивно обязательным действием в каждом исполнительном производстве или перед каждым процессуальным исполнительным действием.

Кроме того, Закон устанавливает четкие и сжатые сроки для принятия исполнителем постановления об аресте имущества (денежных средств) должника. В этих условиях арест имущества (денежных средств) должника является процессуальным действием, имеющим обеспечительный характер, и совершается исполнителем автоматически, без предварительной проверки состояния исполнения решения должником в понимании п. 1 ч. 3 ст. 18 Закона, поскольку применение этой меры непосредственно связано с наступлением определенного юридического факта (открытие исполнительного производства или выявление имущества).

Отсутствие такой проверки само по себе не свидетельствует о нарушении исполнителем принципов беспристрастности, эффективности, своевременности и полноты совершения исполнительных действий в исполнительном производстве.

Также Большая Палата ВС обратила внимание, что законодатель определил механизм получения исполнителем актуальной информации о состоянии исполнения должниками решений, подлежащих исполнению, в случае их добровольного полного или частичного исполнения должниками: оперативное информирование исполнителя возлагается на стороны исполнительного производства путем обязательного уведомления об указанных обстоятельствах.

Таким образом, суды предыдущих инстанций пришли к ошибочному выводу об обязанности исполнителя проводить проверку исполнения должниками решений перед наложением ареста и не установили факта подачи должником документов в подтверждение уплаты части долга до принятия постановления об аресте.

Постановление БП ВС от 18 декабря 2025 года по делу № 580/3888/24.

