  1. В Украине

«Орешник» в Беларуси и обход санкций: Зеленский раскрыл детали доклада разведки

16:14, 24 декабря 2025
Президент заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко.
Президент Владимир Зеленский сообщил о результатах доклада руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко, который касался ряда ключевых вопросов угроз безопасности.

По словам главы государства, одним из приоритетных направлений остается противодействие попыткам России вывести свои энергетические компании из-под международных санкций. Для этого РФ использует фиктивные юридические схемы и временных номинальных владельцев. Украинская разведка отслеживает такие манипуляции, а полученную информацию планируют передавать международным партнерам, чтобы санкционное давление оставалось эффективным и Россия не могла финансировать войну.

Вторым важным вопросом Зеленский назвал размещение на территории Беларуси ракетных комплексов «Орешник». По данным разведки, удалось получить дополнительные сведения относительно этих планов. Украина считает агрессивное распространение такого оружия глобальной угрозой и опасным прецедентом, поэтому готовит совместно с партнерами возможные варианты реагирования.

Отдельное внимание в докладе уделили состоянию российского военного производства и международному сотрудничеству РФ. В частности, зафиксировано усиление контактов России с отдельными субъектами в Китае, которые могут предоставлять данные космической разведки.

«К сожалению, были корреляции между съемками территории Украины китайскими спутниками и российскими попаданиями по соответствующим объектам энергетики. Рассматриваем такие случаи как деятельность, которая позволяет России затягивать войну и делать подходы к дипломатии менее серьезными», — отметил Президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина будет поднимать эти вопросы в общении с международными партнерами, и поблагодарил всех, кто продолжает поддерживать государство.

война Владимир Зеленский

