«Орєшнік» у Білорусі та обходи санкцій: Зеленський розкрив деталі доповіді розвідки

Президент заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка.

Президент Володимир Зеленський повідомив про результати доповіді керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка, яка стосувалася низки ключових безпекових загроз.

За словами глави держави, одним із пріоритетних напрямів залишається протидія спробам Росії вивести свої енергетичні компанії з-під міжнародних санкцій. Для цього РФ використовує фіктивні юридичні схеми та тимчасових номінальних власників. Українська розвідка відстежує такі маніпуляції, а отриману інформацію планують передавати міжнародним партнерам, щоб санкційний тиск залишався ефективним і Росія не могла фінансувати війну.

Другим важливим питанням Зеленський назвав розміщення на території Білорусі ракетних комплексів «Орєшнік». За даними розвідки, вдалося отримати додаткові відомості щодо цих планів. Україна вважає агресивне поширення такої зброї глобальною загрозою та небезпечним прецедентом, тому готує спільно з партнерами можливі варіанти реагування.

Окрему увагу в доповіді приділили стану російського воєнного виробництва та міжнародній співпраці РФ. Зокрема, зафіксовано посилення контактів Росії з окремими суб’єктами в Китаї, які можуть надавати дані космічної розвідки.

«На жаль, були кореляції між зйомками території України китайськими супутниками та російськими влучаннями по відповідних об’єктах енергетики. Розглядаємо такі випадки як діяльність, що дає змогу Росії затягувати війну та робити підходи до дипломатії менш серйозними», - зазначив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна порушуватиме ці питання у спілкуванні з міжнародними партнерами, та подякував усім, хто продовжує підтримувати державу.

