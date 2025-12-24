ВАКС продлил срок действия процессуальных обязанностей для Татьяны Крупы до 24 февраля

ВАКС продлил срок действия обязанностей, возложенных на экс-руководительницу МСЭК Хмельницкой области Татьяну Крупу.

Как сообщается, 24 декабря следственный судья ВАКС принял решение продлить действие соответствующих обязанностей еще на два месяца — до 24 февраля 2026 года.

Согласно решению суда, подозреваемая обязана не покидать пределы Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Киевской областей и города Киева без разрешения следователя, прокурора или суда. Также она должна сообщать об изменении места проживания и сдать в уполномоченный орган паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право на пересечение государственной границы, кроме паспорта гражданина Украины.

