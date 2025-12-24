ВАКС продовжив строк дії процесуальних обов’язків для Тетяни Крупи до 24 лютого

ВАКС продовжив строк дії обов’язків, покладених на екскерівницю МСЕК Хмельниччини Тетяну Крупу.

Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії процесуальних обов’язків, покладених на колишню керівницю Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяну Крупу.

Як повідомляється, 24 грудня слідчий суддя ВАКС ухвалив рішення продовжити дію відповідних обов’язків ще на два місяці — до 24 лютого 2026 року.

Згідно з рішенням суду, підозрювана зобов’язана не залишати межі Хмельницької, Тернопільської, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Київської областей та міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду. Також вона має повідомляти про зміну місця проживання та здати до уповноваженого органу паспорт для виїзду за кордон й інші документи, що дають право на перетин державного кордону, окрім паспорта громадянина України.

