  1. Фото
  2. / У світі

У Гонконзі горить житловий комплекс: десятки загиблих, сотні зниклих безвісти – фото

12:18, 27 листопада 2025
Це наймасштабніша пожежа за десятиліття – сотні мешканців евакуювали, коли вогонь поширився на сім із восьми веж комплексу Wang Fuk Court.
У Гонконзі горить житловий комплекс: десятки загиблих, сотні зниклих безвісти – фото
Фото: AP Photo/Chan Long Hei
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Гонконзі триває ліквідація наслідків найсмертоноснішої пожежі за останні десятиліття. Вогонь, який спалахнув у середу у житловому комплексі Wang Fuk Court у районі Тай По, забрав життя щонайменше 44 людей, ще 279 осіб вважаються зниклими безвісти. Рятувальники усю ніч витягували мешканців із палаючих будівель, а полум’я продовжувало вирувати навіть у четвер вранці, пише АР.

Влада підозрює, що деякі матеріали на зовнішніх стінах висотних будинків не відповідали стандартам вогнестійкості, оскільки швидкість поширення пожежі була незвично високою.

Пожежа охопила 7 з 8 висоток

Полум’я поширилося на сім із восьми будівель 32-поверхового комплексу. З вікон виривалися потужні язики вогню та густий дим.

Влада повідомила, що пожежа почалася на зовнішніх риштуваннях однієї з веж, після чого полум’я перекинулося всередину та поширилося на сусідні будівлі, ймовірно, за допомогою сильного вітру.

Це — найтрагічніша пожежа в місті з 1996 року, коли під час масштабної пожежі у комерційній будівлі в Коулуні загинула 41 людина.

Фото: AP Photo/Chan Long Hei

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

пожежа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Верховний Суд роз’яснив порядок обчислення строку на оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця

КЦС ВС поставив крапку в дискусіях щодо того, який строк застосовується при оскарженні рішень, дій або бездіяльності державного виконавця: 10 календарних днів чи 10 робочих.

Диверсії на польській залізниці: видано ордер на арешт двох громадян України

Національна прокуратура Польщі вважає, що Євген Іванов та Олександр Кононов втекли до Білорусі.

Велика Палата ВС кардинально змінила підхід у визначенні строків оскарження виконавчого напису нотаріуса

Після рішення Європейського суду з прав людини у справі «ТОВ «Укркава» проти України» Велика Палата Верховного Суду переглянула власну постанову 2019 року.

Комісія розглянула нові заяви про встановлення факту полону: юристи вказують на прогалини процедури та ризики для родин

На які проблеми вказують правники.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]