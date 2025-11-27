У Гонконзі горить житловий комплекс: десятки загиблих, сотні зниклих безвісти – фото

Це наймасштабніша пожежа за десятиліття – сотні мешканців евакуювали, коли вогонь поширився на сім із восьми веж комплексу Wang Fuk Court.

Фото: AP Photo/Chan Long Hei

У Гонконзі триває ліквідація наслідків найсмертоноснішої пожежі за останні десятиліття. Вогонь, який спалахнув у середу у житловому комплексі Wang Fuk Court у районі Тай По, забрав життя щонайменше 44 людей, ще 279 осіб вважаються зниклими безвісти. Рятувальники усю ніч витягували мешканців із палаючих будівель, а полум’я продовжувало вирувати навіть у четвер вранці, пише АР.

Влада підозрює, що деякі матеріали на зовнішніх стінах висотних будинків не відповідали стандартам вогнестійкості, оскільки швидкість поширення пожежі була незвично високою.

Пожежа охопила 7 з 8 висоток

Полум’я поширилося на сім із восьми будівель 32-поверхового комплексу. З вікон виривалися потужні язики вогню та густий дим.

Влада повідомила, що пожежа почалася на зовнішніх риштуваннях однієї з веж, після чого полум’я перекинулося всередину та поширилося на сусідні будівлі, ймовірно, за допомогою сильного вітру.

Це — найтрагічніша пожежа в місті з 1996 року, коли під час масштабної пожежі у комерційній будівлі в Коулуні загинула 41 людина.

Фото: AP Photo/Chan Long Hei

