  1. В Україні

У Києві водій вантажівки «переміг» пластикові стовпчики, але програв патрульним в ПДР: відео

23:51, 4 грудня 2025
Водій недооцінив габарити свого «сталевого коня».
У Києві водій вантажівки «переміг» пластикові стовпчики, але програв патрульним в ПДР: відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Патрульна поліція Києва встановила особу відчайдушного водія вантажівки MAN, який вирішив продемонструвати місту свою особливу техніку керування транстортом — методом зносу пластикових стовпчиків на своєму шляху.

У мережі розлетілося відео з вулиці Старонаводницької, де водій недооцінив габарити свого «сталевого коня» і пошкодив пластикові розділювальні стовпчики.

Інспектори сектору безпеки дорожнього руху швидко вистежили майстра маневрування. Водію нагадали ПДР, а після невеликої «лекції» поліцейські оформили йому протокол за ч. 1 ст. 139 КУпАП — пошкодження засобів регулювання дорожнього руху.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ПДР Київ патрульна поліція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Аукціон, відмінений через роки: як суди встановили незаконність продажу та повернули майно Тульчинського хлібокомбінату

Верховний Суд дослідив історію продажу, перепродажу і повернення будівлі та земельної ділянки, які вибули з власності підприємства внаслідок порушень.

Чи вдасться вирішити проблему визнання зниклих безвісти у зв'язку з війною — законодавчі ініціативи

Оскільки існує певна проблема із забезпеченням законних прав і інтересів осіб, повʼязаних родинними чи іншими стосунками з особами, зниклими безвісти у зв'язку з воєнними діями, збройним конфліктом, прокоментуємо законодавчі ініціативи, покликані вирішити цю проблему.

Скільки коштів отримає судова система в наступному році та на скільки мільярдів вона недофінансована

Верховна Рада затвердила держбюджет на 2026 рік, залишивши судову систему з тими самими хронічними хворобами та дефіцитом коштів.

Експорт без перешкод: як законопроєкт 14270 захистить українські товари на міжнародному ринку

Законопроєкт передбачає механізми швидкого реагування на дискримінаційні дії інших держав і забезпечення безпечного доступу українських товарів на міжнародні ринки.

Несподіваний маневр: чому два суди по-своєму побачили одну й ту саму ДТП у Києві

Як різні ракурси відеодоказів призвели до протилежних висновків і кардинально змінили юридичну траєкторію справи.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]