Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій, – Зеленський про переговори в США

21:35, 4 грудня 2025
Володимир Зеленський підкреслив, що Україна буде працювати максимально конструктивно з усіма партнерами, щоб мир все ж таки був і щоб це був достойний мир.
Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій, – Зеленський про переговори в США
Фото: ukrinform.com
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 4 грудня українські представники продовжать розмову в Сполучених Штатах Америки із командою президента Дональда Трампа. Про це він сказав під час вечірнього звернення 4 грудня.

«Наше завдання зараз – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в Росії, які ще приводи знайшов Путін, щоб затягнути війну та щоб тиснути на Україну, на нас, на нашу незалежність. 

Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій. Звісно, ми будемо працювати максимально конструктивно з усіма нашими партнерами, щоб мир все ж таки був і щоб це був достойний мир», - сказав він.

Глава держави додав, що тільки достойний мир означає реальну безпеку, Україна цілком усвідомлює, що для цього і зараз потрібна, і буде потрібна підтримка партнерів.

