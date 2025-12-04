Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій, – Зеленський про переговори в США
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 4 грудня українські представники продовжать розмову в Сполучених Штатах Америки із командою президента Дональда Трампа. Про це він сказав під час вечірнього звернення 4 грудня.
«Наше завдання зараз – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в Росії, які ще приводи знайшов Путін, щоб затягнути війну та щоб тиснути на Україну, на нас, на нашу незалежність.
Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій. Звісно, ми будемо працювати максимально конструктивно з усіма нашими партнерами, щоб мир все ж таки був і щоб це був достойний мир», - сказав він.
Глава держави додав, що тільки достойний мир означає реальну безпеку, Україна цілком усвідомлює, що для цього і зараз потрібна, і буде потрібна підтримка партнерів.
