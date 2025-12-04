  1. В Украине

Украина готова к любым вариантам развития событий, – Зеленский о переговорах в США

21:35, 4 декабря 2025
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина будет работать максимально конструктивно со всеми партнерами, чтобы мир все же был и чтобы это был достойный мир.
Украина готова к любым вариантам развития событий, – Зеленский о переговорах в США
Фото: ukrinform.com
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 4 декабря украинские представители продолжат разговор в Соединенных Штатах Америки с командой президента Дональда Трампа. Об этом он сказал во время вечернего обращения 4 декабря.

«Наша задача сейчас – получить полную информацию о том, что прозвучало в России, какие еще поводы нашел Путин, чтобы затянуть войну и чтобы давить на Украину, на нас, на нашу независимость.

Украина готова к любым вариантам развития событий. Конечно, мы будем работать максимально конструктивно со всеми нашими партнерами, чтобы мир все же был и чтобы это был достойный мир», – сказал он.

Глава государства добавил, что только достойный мир означает реальную безопасность, и Украина полностью осознает, что для этого и сейчас нужна, и будет нужна поддержка партнеров.

США Украина Владимир Зеленский

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

