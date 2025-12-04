В Киеве водитель грузовика «победил» пластиковые столбики, но проиграл патрульным в ПДД: видео

Водитель недооценил габариты своего «стального коня».

Патрульная полиция Киева установила личность отчаянного водителя грузовика MAN, который решил продемонстрировать городу свою особую технику управления транспортом — методом сноса пластиковых столбчиков на своем пути.

В сети разлетелось видео с улицы Старонаводницкой, где водитель недооценил габариты своего «стального коня» и повредил пластиковые разделительные столбики.

Инспекторы сектора безопасности дорожного движения быстро вычислили мастера маневрирования. Водителю напомнили ПДД, а после небольшой «лекции» полицейские оформили ему протокол по ч. 1 ст. 139 КУоАП — повреждение средств регулирования дорожного движения.

