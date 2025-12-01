В Киеве на маршруты вышли новые низкопольные трамваи и автобусы — фото

На столичные маршруты вышли новые низкопольные трамваи и автобусы

В столице начали курсировать новые низкопольные трамваи и автобусы, закупленные в рамках договоров с КП «Киевпастранс». Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, два новых трамвайных вагона уже работают на маршруте №27, который соединяет Дарницкий, Днепровский и Деснянский районы. Ещё два готовятся к выходу на линию — проходят техническую проверку в депо.

Трамваи приобретены за средства городского бюджета. До конца года Киев в целом получит восемь современных вагонов.

Также на маршруты №№ 20, 25, 31, 111, 112 и 114 вышла вторая партия новых автобусов от турецкой компании «Anadolu Isuzu». Всего по проекту «Городской общественный транспорт Украины», реализуемому при участии Европейского инвестиционного банка, город должен получить 85 таких автобусов — 40 из них уже доставлены.

По словам Кличко, новые единицы транспорта оснащены низким полом, системами кондиционирования и отопления, внутренними и внешними камерами видеонаблюдения, LED-освещением. Для маломобильных групп предусмотрены пандусы, информационные табло и система объявления остановок.

