Исполнительная надпись нотариуса — условия и когда могут отказать

Совершение исполнительной надписи нотариусом является процедурой защиты гражданских прав по долговому документу в случаях и в порядке, установленных законом.

Министерство юстиции Украины разъяснило вопросы исполнительной надписи нотариуса.

Исполнительная надпись нотариуса — это нотариальное действие, подтверждающее право взыскателя на взыскание денежной суммы, истребование у должника имущества либо истребование объекта доверительной собственности у доверительного собственника.

В соответствии с главой 16 Раздела II Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 № 296/5 (далее — Порядок), для взыскания денежных сумм, истребования у должника имущества либо истребования объекта доверительной собственности у доверительного собственника нотариусы совершают исполнительные надписи на документах, устанавливающих задолженность, либо на сделках, предусматривающих обращение взыскания на имущество на основании исполнительных надписей.

Условия совершения исполнительной надписи

Согласно Порядку нотариус совершает исполнительные надписи только при наличии следующих условий:

представленные документы подтверждают бесспорность задолженности, иной ответственности должника перед взыскателем, а в случае исполнительной надписи на договоре об установлении доверительной собственности — выполнение должником своего обязательства.

Бесспорность задолженности подтверждают документы, предусмотренные Перечнем документов, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 29.06.1999 № 1172 (далее — Перечень).

Не допускается совершение исполнительных надписей на документах, которые прямо не предусмотрены вышеуказанным Перечнем.

Минюст обращает внимание, что из Перечня исключен раздел «Взыскание задолженности по основаниям, вытекающим из кредитных отношений» на основании постановления Кабинета Министров Украины № 480 от 19.04.2022.

со дня возникновения права требования прошло не более 3 лет. Если для требования, по которому совершается исполнительная надпись, законом установлен иной срок давности, исполнительная надпись совершается в пределах этого срока.

Сроки, в течение которых может быть совершена исполнительная надпись, исчисляются со дня, когда у взыскателя возникло право принудительного взыскания долга.

При совершении исполнительной надписи нотариус обязан проверить, представлены ли в обоснование взыскания документы, указанные в Перечне.

В случае совершения исполнительной надписи по договору ипотеки нотариус проверяет по информации из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, полученной путем непосредственного доступа к этому реестру, наличие или отсутствие закладной, наличие или отсутствие других ипотекодержателей.

При наличии закладной совершение исполнительной надписи может быть осуществлено только на основании заявления (требования) владельца закладной.

Когда нотариусы отказывают в совершении исполнительной надписи

Нотариусы отказывают в совершении исполнительной надписи в случаях, когда:

истребуется имущество, обращение взыскания на которое запрещено законодательством Украины;

взыскание осуществляется исключительно на основании решения суда (Порядок).

Обращение к нотариусу за совершением исполнительной надписи

Исполнительная надпись совершается нотариусом независимо от места исполнения требования, местонахождения должника либо взыскателя / доверительного учредителя или доверительного собственника.

Для совершения исполнительной надписи взыскателем или его уполномоченным представителем нотариусу подается заявление, в котором, в частности, должны быть указаны сведения о:

фамилии, собственном имени и отчестве (при наличии), задекларированном / зарегистрированном месте проживания (пребывания) (для физических лиц), полном наименовании, местонахождении (для юридических лиц) взыскателя и должника / доверительного учредителя и доверительного собственника;

дате и месте рождения должника / доверительного собственника — физического лица, месте его работы;

номерах счетов в банках, кредитных учреждениях, коде по Единому государственному реестру предприятий и организаций Украины для юридического лица;

сроке, за который должно производиться взыскание;

информации о сумме, подлежащей взысканию, либо предметах, имуществе, подлежащих истребованию, включая пеню, штрафы, проценты и т. п.

Заявление может содержать также иную информацию, необходимую для совершения исполнительной надписи.

В случае если нотариусу необходимо получить иную информацию или документы, относящиеся к совершению исполнительной надписи, нотариус вправе истребовать их у взыскателя / доверительного учредителя.

Минюст обращает внимание, что совершение исполнительной надписи в случае нарушения основного обязательства и (или) условий ипотечного договора осуществляется нотариусом по истечении 30 дней с момента направления ипотекодержателем уведомлений — письменного требования об устранении нарушений ипотекодателю и должнику, если он отличается от ипотекодателя.

Уведомление считается направленным, если имеется отметка ипотекодателя на письменном уведомлении о его получении либо отметка почтового отделения связи об отправке уведомления по адресу, указанному в ипотечном договоре.

Совершение исполнительной надписи в случае уклонения доверительного собственника от заключения акта приема-передачи осуществляется нотариусом по истечении 5 рабочих дней со дня полного исполнения должником основного обязательства, если иное не определено договором об установлении доверительной собственности.

Совершение исполнительной надписи по заявлению одного из ипотекодержателей осуществляется нотариусом по истечении 10 дней со дня получения другими ипотекодержателями письменного уведомления об обращении взыскания на предмет ипотеки.

В случае получения письменного заявления от предыдущего ипотекодержателя, имеющего более высокий приоритет, о прекращении обращения взыскания на предмет ипотеки исполнительная надпись нотариусом не совершается (Порядок).

Содержание исполнительной надписи

В соответствии со статьей 89 Закона Украины «О нотариате» (далее — Закон) в исполнительной надписи должны указываться:

дата (год, месяц, число) ее совершения, должность, фамилия, имя, отчество нотариуса, совершившего исполнительную надпись;

наименование и адрес взыскателя;

наименование, адрес, дата и место рождения должника, место работы (для физических лиц), номера счетов в учреждениях банков (для юридических лиц);

срок, за который производится взыскание;

суммы, подлежащие взысканию, либо предметы, подлежащие истребованию, в том числе пеня, проценты, если они подлежат взысканию;

размер платы, сумма государственной пошлины, уплачиваемой взыскателем, либо пошлины, подлежащей взысканию с должника;

номер, под которым исполнительная надпись зарегистрирована;

дата вступления в юридическую силу;

срок предъявления исполнительной надписи к исполнению.

Исполнительная надпись скрепляется подписью и печатью нотариуса.

Изложение исполнительной надписи

Исполнительная надпись совершается на оригинале документа (дубликате документа, имеющего силу оригинала), устанавливающего задолженность.

Исполнительная надпись об истребовании объекта доверительной собственности у доверительного собственника совершается на договоре об установлении доверительной собственности.

Если исполнительная надпись не помещается на документе, устанавливающем задолженность, она может быть продолжена либо изложена полностью на прикрепленном к документу специальном бланке нотариальных документов.

Если по долговому документу необходимо произвести взыскание частями, исполнительная надпись по каждому взысканию может быть сделана на копии документа либо на выписке с лицевого счета должника; в этих случаях на оригинале документа, устанавливающего задолженность, делается отметка о совершении исполнительной надписи с указанием, за какой срок и какая сумма взыскана, даты и номера по реестру нотариальных действий (Порядок).

Порядок взыскания по исполнительной надписи

Взыскание по исполнительной надписи производится в порядке, установленном Законом Украины «Об исполнительном производстве» (статья 90 Закона).

Срок предъявления исполнительной надписи

Исполнительная надпись может быть предъявлена к принудительному исполнению в течение 3 лет с момента ее совершения (статья 91 Закона).

Обжалование исполнительной надписи

В соответствии со статьей 50 Закона нотариальное действие либо отказ в его совершении могут быть обжалованы в суд.

Право на обжалование нотариального действия либо отказа в его совершении имеет лицо, прав и интересов которого касаются такие действия.

