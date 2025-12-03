  1. Фото
В Киеве впервые эвакуировали мотоцикл — оставили возле остановки общественного транспорта, фото

12:09, 3 декабря 2025
Мотоцикл оставили прямо возле остановки общественного транспорта недалеко от Центрального вокзала.
В Киеве инспекция по парковке впервые временно задержала мотоцикл, оставленный прямо возле остановки общественного транспорта недалеко от Центрального вокзала. Об этом сообщил Департамент территориального контроля города Киева.

Нарушение ПДД 15.9 (е) — остановка ближе чем 30 метров от остановки общественного транспорта.

«А, как мы ранее отмечали, согласно ст. 265-4 КУоАП — это прямое основание для временного задержания транспортного средства.

Да, это касается и мотоциклов. И скутеров. И любого другого транспорта, который решил „припарковаться на минутку“,» — заявили в департаменте.

