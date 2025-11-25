  1. Видео
Как выглядит ЖК Central Park в Киеве после обстрела — некоторые квартиры полностью уничтожены, фото и видео

09:01, 25 ноября 2025
ЖК в Печерском районе получил серьезные разрушения: в части квартир обрушились перекрытия, в других выбило окна и повредило фасады.
В ночь на 25 ноября и утром столица пережила две волны российских ударов — дронами, ракетами, а также «Кинжалами» и «Искандерами». Атака вызвала значительные разрушения в разных районах Киева и привела к человеческим жертвам.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по подтвержденным данным медиков погибли 6 человек.

Количество пострадавших растет — ранее сообщалось как минимум о 9 раненых, среди них ребенок, троих взрослых госпитализировали.

Одним из наиболее пострадавших стал жилой комплекс Central Park в Печерском районе столицы:

  • часть квартир полностью уничтожена;
  • в других — выбиты окна, повреждены фасады и внутренние конструкции.

Добавим, что в Киеве после ночного обстрела часть районов осталась без отопления.

