У Києві після нічного обстрілу частина районів залишилась без тепла

У Києві частково обмежили теплопостачання через нічний обстріл — КМДА

Унаслідок нічної атаки на столицю в Києві тимчасово обмежено надання послуги теплопостачання. Про це повідомили в КМДА.

За інформацією міської влади, подача тепла наразі обмежена для споживачів Печерського та Голосіївського районів, а також частини будівель у Шевченківському, Солом’янському, Святошинському, Дарницькому та Дніпровському районах.

Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. У КМДА запевнили, що тепло повернуть у будинки в найкоротші строки.

