  1. В Україні

УЗ запускає Wi-Fi в поїздах далекого сполучення: перші 10 хвилин безкоштовні

12:24, 7 січня 2026
Поїзд Київ-Рахів у тестовому режимі матиме доступ до швидкісного інтернету.
УЗ запускає Wi-Fi в поїздах далекого сполучення: перші 10 хвилин безкоштовні
Укрзалізниця розширює пілотний проєкт та вперше тестує Wi-Fi у поїздах далекого сполучення. Про це повідомили в компанії, зазначивши, що першим таким поїздом став флагманський поїзд «Гуцульщина» №95/96 за маршрутом Київ – Рахів.

Відтепер пасажири всіх вагонів обох складів поїзда можуть скористатися доступом до мережі. Кожному пасажиру надається 10 хвилин безкоштовного інтернету для тестування послуги та надсилання термінових повідомлень. Повноцінний доступ до швидкісного інтернету на час поїздки коштує 120 гривень на добу без обмеження трафіку, при цьому перші 5 Гб надаються без будь-яких обмежень швидкості. Оплатити послугу можна онлайн банківською карткою, а також через Apple Pay або Google Pay.

Інтернет у поїзді забезпечується за допомогою обладнання Starlink, яке раніше вже тестували на окремих дипломатичних рейсах і яке продемонструвало стабільну роботу в складних умовах.

У компанії зазначають, що у разі стабільного попиту проєкт планують масштабувати на інші поїзди далекого сполучення через прозорий конкурс на постачання послуги. Ініціатива реалізується спільно з Міністерством розвитку громад та територій України.

В Укрзалізниці також нагадали, що за підтримки Міністерства цифрової трансформації швидкісним інтернетом уже обладнані 16 поїздів «Інтерсіті+».

Укрзалізниця

