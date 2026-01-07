  1. В Украине

УЗ запускает Wi-Fi в поездах дальнего следования: первые 10 минут бесплатны

12:24, 7 января 2026
Поезд Киев-Рахов в тестовом режиме получит доступ к скоростному интернету.
Укрзализныця расширяет пилотный проект и впервые тестирует Wi-Fi в поездах дальнего следования. Об этом сообщили в компании, отметив, что первым таким поездом стал флагманский поезд «Гуцульщина» №95/96 по маршруту Киев – Рахов.

Теперь пассажиры всех вагонов обоих составов поезда могут воспользоваться доступом к сети. Каждому пассажиру предоставляется 10 минут бесплатного интернета для тестирования услуги и отправки срочных сообщений. Полноценный доступ к скоростному интернету на время поездки стоит 120 гривен в сутки без ограничения трафика, при этом первые 5 ГБ предоставляются без каких-либо ограничений по скорости. Оплатить услугу можно онлайн банковской картой, а также через Apple Pay или Google Pay.

Интернет в поезде обеспечивается с помощью оборудования Starlink, которое ранее уже тестировали на отдельных дипломатических рейсах и которое продемонстрировало стабильную работу в сложных условиях.

В компании отмечают, что в случае стабильного спроса проект планируют масштабировать на другие поезда дальнего следования через прозрачный конкурс на предоставление услуги. Инициатива реализуется совместно с Министерством развития общин и территорий Украины.

В Укрзализныце также напомнили, что при поддержке Министерства цифровой трансформации скоростным интернетом уже оборудованы 16 поездов «Интерсити+».

Укрзализныця

