Конкретні результати щодо миру та гарантій безпеки вже є, робота триває, — керівник ОП Буданов

Кирило Буданов наголосив, що не вся інформація може бути публічною, але конкретні результати вже є.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив про конкретні результати перемовин, що відбулися у Парижі.

За його словами, українська делегація продовжує консультації з партнерами з метою досягнення стійкого миру та отримання надійних гарантій безпеки для України. Частина інформації наразі не може бути оприлюднена з міркувань безпеки, однак практичні результати переговорів уже є.

«Робота триває. Українські національні інтереси будуть захищені», — наголосив Буданов.

Додамо, що Україна, США і «Коаліція охочих» підписали Паризьку декларацію про гарантії безпеки.

