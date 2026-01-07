  1. В Україні

Конкретні результати щодо миру та гарантій безпеки вже є, робота триває, — керівник ОП Буданов

11:25, 7 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кирило Буданов наголосив, що не вся інформація може бути публічною, але конкретні результати вже є.
Конкретні результати щодо миру та гарантій безпеки вже є, робота триває, — керівник ОП Буданов
Фото: 24tv.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив про конкретні результати перемовин, що відбулися у Парижі.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, українська делегація продовжує консультації з партнерами з метою досягнення стійкого миру та отримання надійних гарантій безпеки для України. Частина інформації наразі не може бути оприлюднена з міркувань безпеки, однак практичні результати переговорів уже є.

«Робота триває. Українські національні інтереси будуть захищені», — наголосив Буданов.

Додамо, що Україна, США і «Коаліція охочих» підписали Паризьку декларацію про гарантії безпеки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

офіс президента Кирило Буданов переговори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд визначив межі допустимої критики публічних осіб та назвав пресу «сторожовим псом суспільства»

Верховний Суд визнав, що критика публічних осіб є допустимою, і вони мають бути готовими до посиленого громадського контролю.

«Порушення кордону» виявилось видумкою: суд в Ізмаїлі закрив справу проти докера «Нібулону»

Суд наголосив, що сам по собі протокол про адміністративне правопорушення не може бути визнаний належним доказом.

ТЦК не можуть затримувати громадян: суд скасував мобілізацію чоловіка

Апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що мобілізація чоловіка відбулася з істотними порушеннями законодавства.

У Раді готують скасування спецпенсій прокурорів: законопроєкт виходить на друге читання

Законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів може бути розглянутий уже наступного пленарного тижня.

Борги за тепло: як суд в Умані визначив межі відповідальності споживача

Судова практика свідчить: відсутність підписаного договору не звільняє від оплати комунальних послуг.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]