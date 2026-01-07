Конкретные результаты по вопросам мира и гарантий безопасности уже есть, работа продолжается, — руководитель ОП Буданов

Кирилл Буданов подчеркнул, что не вся информация может быть публичной, однако конкретные результаты уже есть.

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил о конкретных результатах переговоров, которые состоялись в Париже.

По его словам, украинская делегация продолжает консультации с партнерами с целью достижения устойчивого мира и получения надежных гарантий безопасности для Украины. Часть информации в настоящее время не может быть обнародована из соображений безопасности, однако практические результаты переговоров уже есть.

«Работа продолжается. Украинские национальные интересы будут защищены», — подчеркнул Буданов.

Добавим, что Украина, США и «Коалиция желающих» подписали Парижскую декларацию о гарантиях безопасности.

