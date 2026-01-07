  1. В Украине

Конкретные результаты по вопросам мира и гарантий безопасности уже есть, работа продолжается, — руководитель ОП Буданов

11:25, 7 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кирилл Буданов подчеркнул, что не вся информация может быть публичной, однако конкретные результаты уже есть.
Конкретные результаты по вопросам мира и гарантий безопасности уже есть, работа продолжается, — руководитель ОП Буданов
Фото: 24tv.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил о конкретных результатах переговоров, которые состоялись в Париже.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, украинская делегация продолжает консультации с партнерами с целью достижения устойчивого мира и получения надежных гарантий безопасности для Украины. Часть информации в настоящее время не может быть обнародована из соображений безопасности, однако практические результаты переговоров уже есть.

«Работа продолжается. Украинские национальные интересы будут защищены», — подчеркнул Буданов.

Добавим, что Украина, США и «Коалиция желающих» подписали Парижскую декларацию о гарантиях безопасности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

офис президента Кирилл Буданов переговоры

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Нарушение границы» оказалось выдумкой: суд в Измаиле закрыл дело против докера «Нибулона»

Суд подчеркнул, что сам по себе протокол об административном правонарушении не может быть признан надлежащим доказательством.

ТЦК не вправе задерживать граждан: суд отменил мобилизацию мужчины

Апелляционный административный суд пришёл к выводу, что мобилизация мужчины была проведена с существенными нарушениями законодательства.

В Раде готовят отмену спецпенсий прокуроров: законопроект выходит на второе чтение

Законопроект об отмене специальных пенсий для прокуроров может быть рассмотрен уже на следующей пленарной неделе.

Долги за тепло: как суд в Умани определил пределы ответственности потребителя

Судебная практика свидетельствует: отсутствие подписанного договора не освобождает от оплаты коммунальных услуг.

Украинский суд отверг судебный иммунитет государства-агрессора и взыскал двенадцать миллиардов долларов

Печерский районный суд подчеркнул, что Россия не имеет судебного иммунитета, когда речь идет об агрессии, войне и разрушенных человеческих судьбах и бизнесах.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]