Конкретные результаты по вопросам мира и гарантий безопасности уже есть, работа продолжается, — руководитель ОП Буданов
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил о конкретных результатах переговоров, которые состоялись в Париже.
По его словам, украинская делегация продолжает консультации с партнерами с целью достижения устойчивого мира и получения надежных гарантий безопасности для Украины. Часть информации в настоящее время не может быть обнародована из соображений безопасности, однако практические результаты переговоров уже есть.
«Работа продолжается. Украинские национальные интересы будут защищены», — подчеркнул Буданов.
Добавим, что Украина, США и «Коалиция желающих» подписали Парижскую декларацию о гарантиях безопасности.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.