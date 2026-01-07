Украина, США и «Коалиция желающих» подписали Парижскую декларацию о гарантиях безопасности

Парижская декларация определила механизмы защиты Украины после прекращения огня.

В Офисе Президента обнародовали текст Парижской декларации по итогам встречи «Коалиции желающих».

Так, члены «Коалиции желающих», Украина и США по итогам встречи в Париже 6 января подписали совместную декларацию о «надежных гарантиях безопасности для прочного и длительного мира в Украине».

«Мы все подчеркнули нашу приверженность справедливому и длительному миру в Украине в соответствии с принципами Устава ООН и приветствовали достигнутый прогресс, в частности во время обсуждений между американцами, украинцами, европейцами и другими партнерами. В частности, Коалиция четко заявила, что способность Украины защищать себя имеет решающее значение для обеспечения будущей безопасности Украины и коллективной евроатлантической безопасности. Мы подтвердили, что обеспечение суверенитета и длительного мира в Украине должно быть неотъемлемой частью мирного соглашения и что любое урегулирование должно быть подкреплено надежными гарантиями безопасности для Украины», — говорится в документе.

Подписанты подчеркнули готовность взять на себя обязательства по системе политически и юридически обязательных гарантий, которые будут активированы после вступления в силу режима прекращения огня, в дополнение к двусторонним соглашениям в сфере безопасности и в соответствии с надлежащими правовыми и конституционными процедурами.

Гарантии будут содержать следующие компоненты:

Участие в предложенном США механизме мониторинга и верификации прекращения огня. «Коалиция желающих» будет представлена в Специальной комиссии, которая будет создана для рассмотрения любых нарушений, определения ответственности и установления мер для исправления ситуации.

Поддержка Вооруженных сил Украины: Коалиция договорилась продолжать предоставлять ВСУ критически важную долгосрочную военную помощь и вооружение для обеспечения их устойчивой боеспособности, поскольку они будут оставаться первой линией обороны и сдерживания.

Многонациональные силы для Украины, сформированные путем вкладов стран — участниц Коалиции с целью поддержки восстановления ВСУ и обеспечения сдерживания. Эти меры будут имплементированы после того, как произойдет надежное прекращение военных действий, и будут осуществляться под руководством Европы, при участии также неевропейских членов Коалиции и с предложенной поддержкой США.

Обязательства по предоставлению поддержки Украине с целью восстановления мира в случае будущего вооруженного нападения со стороны России. Они могут охватывать использование военных возможностей, разведывательной и логистической поддержки, дипломатических инициатив, введение дополнительных санкций.

Обязательства углублять долгосрочное сотрудничество с Украиной в сфере обороны.

Подписанты декларации также решили создать координационную группу США — Украина — Коалиция в оперативном штабе Коалиции в Париже.

