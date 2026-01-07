  1. В Україні

Шахрай вимагав у посадовця ТЦК 100 тисяч доларів «від імені ДБР» — його затримали

12:42, 7 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чоловік погрожував кримінальною справою та розголошенням особистих даних, неіснуюче провадження він вигадав.
Шахрай вимагав у посадовця ТЦК 100 тисяч доларів «від імені ДБР» — його затримали
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне бюро розслідувань затримало шахрая, який вимагав у посадовця територіального центру комплектування однієї з західних областей 100 тисяч доларів нібито для працівників Бюро. Про це повідомляє ДБР.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства, у грудні 2025 року чоловік зателефонував військовослужбовцю ТЦК як нібито «посередник» від Державного бюро розслідувань.

Шахрай почав переконувати його, що щодо нього та його близьких правоохоронці начебто розслідують кримінальне провадження за ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України).

Для того, щоб «уникнути проблем», він пропонував «вирішити питання» за 100 тисяч доларів.

Насправді жодного подібного провадження щодо посадовця ТЦК не існувало — чоловік просто вигадав цю історію, щоб «заробити» гроші, яких у військового не було.

У разі відмови платити він погрожував «притягненням до кримінальної відповідальності», а також публікацією в ЗМІ особистої інтимної інформації потерпілого, яку начебто мають у своєму розпорядженні правоохоронці.

Працівники ДБР затримали фігуранта під час передачі частини коштів у розмірі 50 тисяч доларів.

Йому повідомлено про підозру в замаху на шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України).

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

«Якщо будь-хто вимагає гроші «від імені ДБР» або пропонує за винагороду «вирішити питання» — це шахраї. Працівники ДБР толерують нульову толерантність до корупції та хабарів. У разі таких звернень або погроз – негайно звертайтеся із заявою до Державного бюро розслідувань», — заявили в Бюро.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

хабар ДБР ТЦК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд визначив межі допустимої критики публічних осіб та назвав пресу «сторожовим псом суспільства»

Верховний Суд визнав, що критика публічних осіб є допустимою, і вони мають бути готовими до посиленого громадського контролю.

«Порушення кордону» виявилось видумкою: суд в Ізмаїлі закрив справу проти докера «Нібулону»

Суд наголосив, що сам по собі протокол про адміністративне правопорушення не може бути визнаний належним доказом.

ТЦК не можуть затримувати громадян: суд скасував мобілізацію чоловіка

Апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що мобілізація чоловіка відбулася з істотними порушеннями законодавства.

У Раді готують скасування спецпенсій прокурорів: законопроєкт виходить на друге читання

Законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів може бути розглянутий уже наступного пленарного тижня.

Борги за тепло: як суд в Умані визначив межі відповідальності споживача

Судова практика свідчить: відсутність підписаного договору не звільняє від оплати комунальних послуг.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]