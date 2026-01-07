Шахрай вимагав у посадовця ТЦК 100 тисяч доларів «від імені ДБР» — його затримали

Чоловік погрожував кримінальною справою та розголошенням особистих даних, неіснуюче провадження він вигадав.

Державне бюро розслідувань затримало шахрая, який вимагав у посадовця територіального центру комплектування однієї з західних областей 100 тисяч доларів нібито для працівників Бюро. Про це повідомляє ДБР.

За даними слідства, у грудні 2025 року чоловік зателефонував військовослужбовцю ТЦК як нібито «посередник» від Державного бюро розслідувань.

Шахрай почав переконувати його, що щодо нього та його близьких правоохоронці начебто розслідують кримінальне провадження за ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України).

Для того, щоб «уникнути проблем», він пропонував «вирішити питання» за 100 тисяч доларів.

Насправді жодного подібного провадження щодо посадовця ТЦК не існувало — чоловік просто вигадав цю історію, щоб «заробити» гроші, яких у військового не було.

У разі відмови платити він погрожував «притягненням до кримінальної відповідальності», а також публікацією в ЗМІ особистої інтимної інформації потерпілого, яку начебто мають у своєму розпорядженні правоохоронці.

Працівники ДБР затримали фігуранта під час передачі частини коштів у розмірі 50 тисяч доларів.

Йому повідомлено про підозру в замаху на шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України).

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

«Якщо будь-хто вимагає гроші «від імені ДБР» або пропонує за винагороду «вирішити питання» — це шахраї. Працівники ДБР толерують нульову толерантність до корупції та хабарів. У разі таких звернень або погроз – негайно звертайтеся із заявою до Державного бюро розслідувань», — заявили в Бюро.

