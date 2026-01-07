Мошенник требовал у должностного лица ТЦК 100 тысяч долларов «от имени ГБР» — его задержали.

Мужчина угрожал уголовным делом и разглашением личных данных, несуществующее производство он выдумал.

Государственное бюро расследований задержало мошенника, который требовал у должностного лица территориального центра комплектования одной из западных областей 100 тысяч долларов якобы для работников Бюро. Об этом сообщает ГБР.

По данным следствия, в декабре 2025 года мужчина позвонил военнослужащему ТЦК как якобы «посредник» от Государственного бюро расследований.

Мошенник начал убеждать его, что в отношении него и его близких правоохранительные органы якобы расследуют уголовное производство по ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины).

Для того чтобы «избежать проблем», он предлагал «решить вопрос» за 100 тысяч долларов.

На самом деле никакого подобного производства в отношении должностного лица ТЦК не существовало — мужчина просто выдумал эту историю, чтобы «заработать» деньги, которых у военного не было.

В случае отказа платить он угрожал «привлечением к уголовной ответственности», а также публикацией в СМИ личной интимной информации потерпевшего, которой якобы располагают правоохранительные органы.

Работники ГБР задержали фигуранта во время передачи части средств в размере 50 тысяч долларов.

Ему сообщено о подозрении в покушении на мошенничество в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

«Если кто-либо требует деньги «от имени ГБР» или предлагает за вознаграждение «решить вопрос» — это мошенники. Работники ГБР придерживаются нулевой толерантности к коррупции и взяткам. В случае таких обращений или угроз — немедленно обращайтесь с заявлением в Государственное бюро расследований», — заявили в Бюро.

