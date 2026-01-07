Канада може відправити війська в Україну: Оттава приєдналася до безпекового пакту

На пресконференції Марк Карні зазначив, що на цьому етапі розміщення канадських військових на території України розглядається лише як одна з можливих опцій.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Канада приєдналася до міжнародного пакту гарантій безпеки для України, який передбачає підтримку держави у разі нової російської агресії після укладення життєздатної мирної угоди. Про це пише CTV News.

Як повідомляється, Канада разом із понад 30 країнами підписала у Парижі спільну заяву, якою союзники зобов’язуються допомагати Україні у захисті від можливих повторних вторгнень Росії. У переговорах взяв участь прем’єр-міністр Канади Марк Карні, який здійснив короткий візит до французької столиці.

Запропонована угода з безпеки передбачає розгортання багатонаціональних сил для підтримки України після набуття чинності режиму припинення вогню, а також чіткі зобов’язання щодо допомоги у разі порушення Росією мирних домовленостей. Хоча лідерську роль у реалізації ініціативи відіграватимуть європейські держави, документ також передбачає участь неєвропейських країн коаліції та запропоновану підтримку з боку США.

На пресконференції після підписання заяви спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф наголосив, що Вашингтон налаштований сприяти досягненню сталого миру для України. За його словами, угоди містять важливі безпекові протоколи, покликані гарантувати, що після завершення війни загроза повторної агресії буде мінімізована.

Президент Франції Емманюель Макрон зазначив, що до декларації долучилися й неєвропейські партнери, зокрема Канада, Австралія, Нова Зеландія та Японія, назвавши участь Оттави «дуже сильним сигналом» підтримки України.

Водночас Марк Карні заявив, що питання можливого розміщення канадських військ в Україні наразі розглядається лише як опція. Він підкреслив, що участь у багатонаціональних силах матиме значно більший ефект, ніж дії окремої держави. Початковий внесок Канади, за його словами, може полягати у розширенні програм підготовки українських військових — зокрема в межах операції Unifier, у рамках якої канадські інструктори вже навчають ЗСУ в Польщі.

Крім того, прем’єр-міністр Канади повідомив, що масштабне нарощування національних збройних сил і додаткові інвестиції в оборону дозволять Оттаві відігравати активнішу роль у забезпеченні безпеки України після завершення війни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.