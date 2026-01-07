  1. В Україні

Канада може відправити війська в Україну: Оттава приєдналася до безпекового пакту

13:18, 7 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На пресконференції Марк Карні зазначив, що на цьому етапі розміщення канадських військових на території України розглядається лише як одна з можливих опцій.
Канада може відправити війська в Україну: Оттава приєдналася до безпекового пакту
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Канада приєдналася до міжнародного пакту гарантій безпеки для України, який передбачає підтримку держави у разі нової російської агресії після укладення життєздатної мирної угоди. Про це пише CTV News.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомляється, Канада разом із понад 30 країнами підписала у Парижі спільну заяву, якою союзники зобов’язуються допомагати Україні у захисті від можливих повторних вторгнень Росії. У переговорах взяв участь прем’єр-міністр Канади Марк Карні, який здійснив короткий візит до французької столиці.

Запропонована угода з безпеки передбачає розгортання багатонаціональних сил для підтримки України після набуття чинності режиму припинення вогню, а також чіткі зобов’язання щодо допомоги у разі порушення Росією мирних домовленостей. Хоча лідерську роль у реалізації ініціативи відіграватимуть європейські держави, документ також передбачає участь неєвропейських країн коаліції та запропоновану підтримку з боку США.

На пресконференції після підписання заяви спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф наголосив, що Вашингтон налаштований сприяти досягненню сталого миру для України. За його словами, угоди містять важливі безпекові протоколи, покликані гарантувати, що після завершення війни загроза повторної агресії буде мінімізована.

Президент Франції Емманюель Макрон зазначив, що до декларації долучилися й неєвропейські партнери, зокрема Канада, Австралія, Нова Зеландія та Японія, назвавши участь Оттави «дуже сильним сигналом» підтримки України.

Водночас Марк Карні заявив, що питання можливого розміщення канадських військ в Україні наразі розглядається лише як опція. Він підкреслив, що участь у багатонаціональних силах матиме значно більший ефект, ніж дії окремої держави. Початковий внесок Канади, за його словами, може полягати у розширенні програм підготовки українських військових — зокрема в межах операції Unifier, у рамках якої канадські інструктори вже навчають ЗСУ в Польщі.

Крім того, прем’єр-міністр Канади повідомив, що масштабне нарощування національних збройних сил і додаткові інвестиції в оборону дозволять Оттаві відігравати активнішу роль у забезпеченні безпеки України після завершення війни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Канада

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд визначив межі допустимої критики публічних осіб та назвав пресу «сторожовим псом суспільства»

Верховний Суд визнав, що критика публічних осіб є допустимою, і вони мають бути готовими до посиленого громадського контролю.

«Порушення кордону» виявилось видумкою: суд в Ізмаїлі закрив справу проти докера «Нібулону»

Суд наголосив, що сам по собі протокол про адміністративне правопорушення не може бути визнаний належним доказом.

ТЦК не можуть затримувати громадян: суд скасував мобілізацію чоловіка

Апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що мобілізація чоловіка відбулася з істотними порушеннями законодавства.

У Раді готують скасування спецпенсій прокурорів: законопроєкт виходить на друге читання

Законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів може бути розглянутий уже наступного пленарного тижня.

Борги за тепло: як суд в Умані визначив межі відповідальності споживача

Судова практика свідчить: відсутність підписаного договору не звільняє від оплати комунальних послуг.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]