  1. В Украине

Канада может направить войска в Украину: Оттава присоединилась к пакту безопасности

13:18, 7 января 2026
На пресс-конференции Марк Карни отметил, что на этом этапе размещение канадских военных на территории Украины рассматривается только как одна из возможных опций.
Канада присоединилась к международному пакту гарантий безопасности для Украины, который предусматривает поддержку государства в случае новой российской агрессии после заключения жизнеспособного мирного соглашения. Об этом пишет CTV News.

Как сообщается, Канада вместе с более чем 30 странами подписала в Париже совместное заявление, которым союзники обязуются помогать Украине в защите от возможных повторных вторжений России. В переговорах принял участие премьер-министр Канады Марк Карни, который совершил краткий визит во французскую столицу.

Предложенное соглашение по безопасности предусматривает развертывание многонациональных сил для поддержки Украины после вступления в силу режима прекращения огня, а также четкие обязательства по оказанию помощи в случае нарушения Россией мирных договоренностей. Хотя ведущую роль в реализации инициативы будут играть европейские государства, документ также предусматривает участие неевропейских стран коалиции и предложенную поддержку со стороны США.

На пресс-конференции после подписания заявления специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф подчеркнул, что Вашингтон настроен содействовать достижению устойчивого мира для Украины. По его словам, соглашения содержат важные протоколы безопасности, призванные гарантировать, что после завершения войны угроза повторной агрессии будет минимизирована.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что к декларации присоединились и неевропейские партнеры, в частности Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония, назвав участие Оттавы «очень сильным сигналом» поддержки Украины.

В то же время Марк Карни заявил, что вопрос возможного размещения канадских войск в Украине пока рассматривается лишь как опция. Он подчеркнул, что участие в многонациональных силах будет иметь значительно больший эффект, чем действия отдельного государства. Первоначальный вклад Канады, по его словам, может заключаться в расширении программ подготовки украинских военных — в частности в рамках операции Unifier, в рамках которой канадские инструкторы уже обучают ВСУ в Польше.

Кроме того, премьер-министр Канады сообщил, что масштабное наращивание национальных вооруженных сил и дополнительные инвестиции в оборону позволят Оттаве играть более активную роль в обеспечении безопасности Украины после завершения войны.

Украина Канада

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

