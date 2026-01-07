Переговори України та США у Франції: Зеленський анонсував обговорення ЗАЕС і територій

Очікується, що під час переговорів сторони обговорять ситуацію щодо Запорізької атомної електростанції та питання тимчасово окупованих територій.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив про активну фазу переговорів української делегації у Франції, зокрема з представниками Сполучених Штатів Америки.

За словами глави держави, він уже заслухав першу доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо роботи української переговорної команди.

«Відбудеться чергова сесія перемовин із представниками Президента Сполучених Штатів, і це вже третя сесія таких перемовин за два дні. Розраховуємо, що будуть обговорені, зокрема, найскладніші питання з базової рамки щодо закінчення війни», - вказав Президент.

Очікується, що під час переговорів сторони обговорять ситуацію щодо Запорізької атомної електростанції та питання тимчасово окупованих територій. Також Зеленський доручив обговорити можливі формати майбутніх зустрічей на лідерському рівні за участі України, країн Європи та США.

Президент наголосив, що Україна не уникає складних тем і не стане перепоною на шляху до миру. Водночас, за його словами, мир має бути гідним, а його досягнення значною мірою залежить від готовності партнерів забезпечити реальну налаштованість Росії на припинення війни.

За підсумками дня Зеленський очікує розгорнуту доповідь від переговорної команди. Україну на нинішніх зустрічах представляють Рустем Умєров, Андрій Гнатов, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Давид Арахамія та Олександр Бевз.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.