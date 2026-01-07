  1. В Україні

Переговори України та США у Франції: Зеленський анонсував обговорення ЗАЕС і територій

12:43, 7 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Очікується, що під час переговорів сторони обговорять ситуацію щодо Запорізької атомної електростанції та питання тимчасово окупованих територій.
Переговори України та США у Франції: Зеленський анонсував обговорення ЗАЕС і територій
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив про активну фазу переговорів української делегації у Франції, зокрема з представниками Сполучених Штатів Америки.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами глави держави, він уже заслухав першу доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо роботи української переговорної команди.

«Відбудеться чергова сесія перемовин із представниками Президента Сполучених Штатів, і це вже третя сесія таких перемовин за два дні. Розраховуємо, що будуть обговорені, зокрема, найскладніші питання з базової рамки щодо закінчення війни», - вказав Президент.

Очікується, що під час переговорів сторони обговорять ситуацію щодо Запорізької атомної електростанції та питання тимчасово окупованих територій. Також Зеленський доручив обговорити можливі формати майбутніх зустрічей на лідерському рівні за участі України, країн Європи та США.

Президент наголосив, що Україна не уникає складних тем і не стане перепоною на шляху до миру. Водночас, за його словами, мир має бути гідним, а його досягнення значною мірою залежить від готовності партнерів забезпечити реальну налаштованість Росії на припинення війни.

За підсумками дня Зеленський очікує розгорнуту доповідь від переговорної команди. Україну на нинішніх зустрічах представляють Рустем Умєров, Андрій Гнатов, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Давид Арахамія та Олександр Бевз.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Україна війна Володимир Зеленський АЕС переговори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд визначив межі допустимої критики публічних осіб та назвав пресу «сторожовим псом суспільства»

Верховний Суд визнав, що критика публічних осіб є допустимою, і вони мають бути готовими до посиленого громадського контролю.

«Порушення кордону» виявилось видумкою: суд в Ізмаїлі закрив справу проти докера «Нібулону»

Суд наголосив, що сам по собі протокол про адміністративне правопорушення не може бути визнаний належним доказом.

ТЦК не можуть затримувати громадян: суд скасував мобілізацію чоловіка

Апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що мобілізація чоловіка відбулася з істотними порушеннями законодавства.

У Раді готують скасування спецпенсій прокурорів: законопроєкт виходить на друге читання

Законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів може бути розглянутий уже наступного пленарного тижня.

Борги за тепло: як суд в Умані визначив межі відповідальності споживача

Судова практика свідчить: відсутність підписаного договору не звільняє від оплати комунальних послуг.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]