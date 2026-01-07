Переговоры Украины и США во Франции: Зеленский анонсировал обсуждение ЗАЭС и территорий

Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции и вопросы временно оккупированных территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об активной фазе переговоров украинской делегации во Франции, в частности с представителями Соединенных Штатов Америки.

По словам главы государства, он уже заслушал первый доклад секретаря СНБО Рустема Умерова о работе украинской переговорной команды.

«Состоится очередная сессия переговоров с представителями Президента Соединенных Штатов, и это уже третья сессия таких переговоров за два дня. Рассчитываем, что будут обсуждены, в частности, самые сложные вопросы базовой рамки по завершению войны», — отметил Президент.

Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции и вопросы временно оккупированных территорий. Также Зеленский поручил обсудить возможные форматы будущих встреч на лидерском уровне с участием Украины, стран Европы и США.

Президент подчеркнул, что Украина не избегает сложных тем и не станет препятствием на пути к миру. В то же время, по его словам, мир должен быть достойным, а его достижение во многом зависит от готовности партнеров обеспечить реальную нацеленность России на прекращение войны.

По итогам дня Зеленский ожидает развернутый доклад от переговорной команды. Украину на нынешних встречах представляют Рустем Умеров, Андрей Гнатов, Кирилл Буданов, Сергей Кислица, Давид Арахамия и Александр Бевз.

