Родинна схема з нерухомістю на 40 мільйонів: у Києві викрили посадовців приватного товариства

13:36, 7 січня 2026
Батька й доньку з наглядової ради підозрюють у виведенні трьох об’єктів майна підприємства.
Родинна схема з нерухомістю на 40 мільйонів: у Києві викрили посадовців приватного товариства
У Києві правоохоронці викрили посадовців приватного акціонерного товариства у заволодінні трьома об’єктами нерухомості. Про це повідомляє столична поліція.

Фігуранти справи: голова та учасниця наглядової ради одного зі столичних приватних акціонерних товариств, які є батьком та донькою. За вчинене їм загрожує до дванадцяти років ув’язнення.

Як встановили правоохоронці, голова та учасниця наглядової ради приватного акціонерного товариства, яке займається виробництвом парових котлів, без відома та згоди більшості акціонерів, ініціювали укладення завідомо збиткових фінансових та іпотечних договорів.

Відтак фігуранти, які є батьком та донькою, уклали договір позики із іншим підконтрольним підприємством під заставу нерухомого майна товариства, вартість якого в рази перевищувала суму самої позики.

У результаті правочинів, майно в якості погашення заборгованості перейшло у власність іншої компанії, директором і кінцевим бенефіціаром якої є підозрювана.

Зокрема, мова йде про заволодіння інженерно-лабораторним корпусом, площею понад  4 тис. кв. м., майстернею, площею більше 160 кв. м та нежилим будинком, загальною площею близько 440 кв. м.

Таким чином, акціонерному товариству завдано майнової шкоди на суму майже 40 мільйонів гривень.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Національна поліція поліція гроші Київ аферисти

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

