  1. В Украине

Семейная схема с недвижимостью на 40 миллионов: в Киеве разоблачили должностных лиц частного общества

13:36, 7 января 2026
Отца и дочь из наблюдательного совета подозревают в выводе трех объектов имущества предприятия.
В Киеве правоохранители разоблачили должностных лиц частного акционерного общества в завладении тремя объектами недвижимости. Об этом сообщает столичная полиция.

Фигуранты дела: председатель и участница наблюдательного совета одного из столичных частных акционерных обществ, которые являются отцом и дочерью. За совершенное им грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Как установили правоохранители, председатель и участница наблюдательного совета частного акционерного общества, которое занимается производством паровых котлов, без ведома и согласия большинства акционеров инициировали заключение заведомо убыточных финансовых и ипотечных договоров.

В дальнейшем фигуранты, которые являются отцом и дочерью, заключили договор займа с другим подконтрольным предприятием под залог недвижимого имущества общества, стоимость которого в разы превышала сумму самого займа.

В результате совершенных сделок имущество в качестве погашения задолженности перешло в собственность другой компании, директором и конечным бенефициаром которой является подозреваемая.

В частности, речь идет о завладении инженерно-лабораторным корпусом площадью более 4 тыс. кв. м, мастерской площадью более 160 кв. м и нежилым зданием общей площадью около 440 кв. м.

Таким образом, акционерному обществу причинен имущественный ущерб на сумму почти 40 миллионов гривен.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Национальная полиция полиция деньги Киев аферисты

