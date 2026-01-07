  1. В Україні

СБУ розслідує функціонування підпільної школи на території монастиря в Києві

10:36, 7 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За інформацією журналістів, у школі дітей навчали за радянськими підручниками та залучали до виконання радянських пісень.
СБУ розслідує функціонування підпільної школи на території монастиря в Києві
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні розпочато досудове розслідування за фактами, оприлюдненими журналістами Слідство.Інфо, щодо діяльності підпільного навчального закладу на території одного з монастирів у Голосіївському районі Києва.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури слідчі Служби безпеки України у місті Києві та Київській області розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України.

Підставою для початку розслідування стали факти, викладені у журналістському матеріалі, зокрема про функціонування підпільної школи, де, за наявною інформацією, дітей навчали за радянськими підручниками та залучали до виконання радянських пісень.

У межах досудового розслідування правоохоронці встановлюють обставини створення та функціонування зазначеного навчального закладу, перевіряють, чи відвідували діти державні заклади освіти, у яких вони мали навчатися офіційно, а також з’ясовують джерела фінансування діяльності підпільної школи.

Досудове розслідування триває. Усім встановленим обставинам буде надано правову оцінку відповідно до чинного кримінального законодавства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ОГП СБУ Київ МОН України журналістка школа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Порушення кордону» виявилось видумкою: суд в Ізмаїлі закрив справу проти докера «Нібулону»

Суд наголосив, що сам по собі протокол про адміністративне правопорушення не може бути визнаний належним доказом.

ТЦК не можуть затримувати громадян: суд скасував мобілізацію чоловіка

Апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що мобілізація чоловіка відбулася з істотними порушеннями законодавства.

У Раді готують скасування спецпенсій прокурорів: законопроєкт виходить на друге читання

Законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів може бути розглянутий уже наступного пленарного тижня.

Борги за тепло: як суд в Умані визначив межі відповідальності споживача

Судова практика свідчить: відсутність підписаного договору не звільняє від оплати комунальних послуг.

Український суд заперечив судовий імунітет держави-агресора та стягнув дванадцять мільярдів доларів

Печерський районний суд наголосив, що Росія не має судового імунітету, коли йдеться про агресію, війну і зруйновані людські долі та бізнеси.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]