СБУ розслідує функціонування підпільної школи на території монастиря в Києві

За інформацією журналістів, у школі дітей навчали за радянськими підручниками та залучали до виконання радянських пісень.

В Україні розпочато досудове розслідування за фактами, оприлюдненими журналістами Слідство.Інфо, щодо діяльності підпільного навчального закладу на території одного з монастирів у Голосіївському районі Києва.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури слідчі Служби безпеки України у місті Києві та Київській області розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України.

Підставою для початку розслідування стали факти, викладені у журналістському матеріалі, зокрема про функціонування підпільної школи, де, за наявною інформацією, дітей навчали за радянськими підручниками та залучали до виконання радянських пісень.

У межах досудового розслідування правоохоронці встановлюють обставини створення та функціонування зазначеного навчального закладу, перевіряють, чи відвідували діти державні заклади освіти, у яких вони мали навчатися офіційно, а також з’ясовують джерела фінансування діяльності підпільної школи.

Досудове розслідування триває. Усім встановленим обставинам буде надано правову оцінку відповідно до чинного кримінального законодавства.

