СБУ расследует функционирование подпольной школы на территории монастыря в Киеве

10:36, 7 января 2026
По информации журналистов, в школе детей учили по советским учебникам и привлекали к исполнению советских песен.
В Украине начато досудебное расследование по фактам, обнародованным журналистами Слідство.Інфо, относительно деятельности подпольного учебного заведения на территории одного из монастырей в Голосеевском районе Киева.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, при процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры следователи Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины.

Основанием для начала расследования стали факты, изложенные в журналистском материале, в частности о функционировании подпольной школы, где, по имеющейся информации, детей обучали по советским учебникам и привлекали к исполнению советских песен.

В рамках досудебного расследования правоохранительные органы устанавливают обстоятельства создания и функционирования указанного учебного заведения, проверяют, посещали ли дети государственные учебные заведения, в которых они должны были обучаться официально, а также выясняют источники финансирования деятельности подпольной школы.

Досудебное расследование продолжается. Всем установленным обстоятельствам будет дана правовая оценка в соответствии с действующим уголовным законодательством.

ОГП СБУ Киев МОН Украины журналистка школа

