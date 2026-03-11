  1. В Украине

Минобразования предлагает новые правила избрания руководителей государственных научных учреждений: что изменится

13:53, 11 марта 2026
Министерство образования вынесло на общественное обсуждение проект постановления Кабмина, предусматривающий возобновление выборов руководителей государственных научных учреждений, внедрение системы KPI для оценки их деятельности и ежегодной отчетности.
Министерство образования и науки подготовило проект постановления Кабинета Министров «Некоторые вопросы деятельности государственных научных учреждений» и вынесло его на общественное обсуждение.

Документ разработан во исполнение Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год», который предусматривает возобновление выборов руководителей государственных научных учреждений. Ранее эти процедуры были приостановлены на период действия военного положения. Также подготовка проекта осуществлялась в соответствии с поручением премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Предложенные изменения должны обновить систему управления государственными научными учреждениями. Речь идет о более прозрачных и демократических процедурах избрания руководителей, а также о внедрении четкого механизма оценки их работы. Эффективность директоров предлагается определять по ключевым показателям результативности (KPI), сообщили в МОН.

Что предусматривает проект постановления

Проект акта предусматривает утверждение нескольких документов, которые регулируют полный цикл управления государственным научным учреждением:

Методические рекомендации по особенностям избрания руководителя государственного научного учреждения;

Типовую форму контракта с руководителем государственного научного учреждения;

Рекомендации по формированию ключевых показателей эффективности (KPI) и оценке их выполнения;

Порядок представления и рассмотрения ежегодного отчета руководителя.

Такие инструменты должны обеспечить согласование стратегических целей развития учреждения с персональной ответственностью руководителя за достижение измеримых результатов.

Как будет работать новая модель управления

Предложенные МОН изменения объединяют три взаимосвязанных инструмента управления деятельностью государственных научных учреждений.

Первый инструмент. Руководителя государственного научного учреждения избирают путем тайного голосования коллектива штатных научных работников сроком до пяти лет.

По решению организационного комитета голосование может проводиться также в дистанционной электронной форме с применением средств электронной идентификации (в частности КЭП, BankID, Дія.Підпис) при условии соблюдения требований защиты информации и тайны голосования.

Второй инструмент — контракт с руководителем, который предусматривает систему ключевых показателей эффективности (KPI). Такие показатели могут устанавливаться по решению органа управления и связываются со стратегическими целями развития учреждения.

Третий инструмент — системная ежегодная отчетность руководителя. Руководитель будет подавать ежегодный отчет о деятельности учреждения, который будет рассматриваться на собрании трудового коллектива и ученым (научным, научно-техническим или техническим) советом. Это позволит научным работникам ознакомиться с результатами работы руководителя и оценить выполнение определенных задач.

Такой подход позволит органам управления осуществлять более объективный мониторинг деятельности государственных научных учреждений, стимулировать результативность научной работы и обеспечить сменяемость руководства. Одно и то же лицо не может занимать должность руководителя соответствующего государственного научного учреждения более двух сроков.

Оценка деятельности руководителей

Проект акта предусматривает внедрение системы ключевых показателей эффективности (KPI) деятельности руководителя.

Такие показатели могут устанавливаться по решению органа управления и связываются с основными направлениями деятельности научного учреждения: развитием исследований, кадровой политикой, привлечением финансирования, международным сотрудничеством, экспертной деятельностью, модернизацией материально-технической базы, что будет способствовать более успешному прохождению очередной государственной аттестации деятельности государственных научных учреждений.

Руководитель ежегодно будет подавать отчет о деятельности учреждения, который будет рассматривать ученый совет. В отчете предусмотрен анализ результатов деятельности учреждения, в частности SWOT-анализ, а также информация о выполнении установленных показателей.

Дополнительные управленческие механизмы

Проект постановления также регулирует ряд ситуаций, которые ранее не имели четко определенного нормативного алгоритма. В частности, речь идет о:

  • деятельности учреждений в состоянии реорганизации;
  • исполнении обязанностей руководителя временно назначенными лицами;
  • организации деятельности научных учреждений двойного подчинения.

Также документ уточняет, что в случае переименования или реорганизации научного учреждения сроки пребывания лица в должности руководителя суммируются. Это исключает ситуации, когда руководитель может фактически неограниченное количество раз переизбираться после формальных изменений статуса или названия учреждения.

МОН Украины

