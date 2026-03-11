Набросилась с кулаками и матом: как суд в Мукачево наказал жену за насилие над мужем

Суд применил пробационный надзор и направил обвиняемую на программу для обидчиков.

Суд в Мукачево вынес приговор по делу, в котором подробно описано, как жена систематически совершала домашнее насилие в отношении своего мужа. Действия обвиняемой включали психологическое унижение, физическое насилие, оскорбления, угрозы и нанесение легких телесных повреждений в течение длительного периода – с июня по октябрь 2025 года.

Видимые удары и скрытые страхи

Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело №303/8901/25 по обвинению гражданки Украины, уроженки села Нижний Студеный, в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 126-1 УК Украины.

Между июнем и октябрем 2025 года в Мукачево развернулась тревожная история домашнего насилия, которая не осталась без внимания правоохранителей и суда. Женщина систематически проявляла агрессию по отношению к своему мужу. Ее действия нарушали конституционное право потерпевшего на уважение его достоинства и противоречили Закону Украины «О предупреждении и противодействии домашнему насилию».

Первый зафиксированный инцидент произошел 13 июня около 20:50. В собственном доме женщина кричала на мужа, оскорбляла его нецензурной бранью и даже нанесла телесные повреждения. По этому факту Мукачевский горрайонный суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 173-2 КУоАП.

10 июля в 21:15 конфликты и ссоры повторились. На этот раз физические повреждения не зафиксированы, однако психологическое насилие над мужем было очевидным: женщина оскорбляла, запугивала и унижала словами. Суд вынес еще одно административное постановление, на этот раз по части 3 статьи 173-2 КУоАП, что свидетельствовало о повторном характере правонарушений.

1 октября около 22:40 обвиняемая совершила очередное домашнее насилие физического характера в отношении мужа: нанесла удары твердым тупым предметом в область средней трети левого предплечья, что подтверждается заключением эксперта. На следующий день она вновь оскорбляла мужа нецензурной бранью и наносила телесные повреждения потерпевшему. В результате постановлением Мукачевского горрайонного суда ее в третий раз привлекли к административной ответственности – по части 3 статьи 173-2 КУоАП.

Завершающим эпизодом стало 22 октября, когда женщина вновь оскорбляла мужа нецензурной бранью и угрожала физической расправой. Эта серия действий уже не оставалась «разовыми инцидентами», а стала доказательством систематического домашнего насилия. В результате длительного психологического и физического давления потерпевший испытывал страх за собственную безопасность, эмоциональную неуверенность, чувство беспомощности и ущерб психическому здоровью.

Следствие и суд учитывали как физический, так и психологический аспект насилия. Постоянный страх за собственную безопасность, эмоциональная неуверенность, чувство беспомощности и унижения стали частью повседневной жизни мужчины. Суд признал действия жены сознательно умышленными и подтвердил, что насилие не ограничивается телесными повреждениями, а включает глубокое психологическое воздействие. Системность и сочетание психологических и физических действий делают такие случаи особенно серьезными, даже если отдельные эпизоды не привели к тяжким телесным повреждениям. Это соответствует статье 126-1 УК Украины, предусматривающей уголовную ответственность за систематическое домашнее насилие.

Особое внимание суд обратил на роль повторных административных постановлений как элемента доказательной базы в уголовном производстве. Каждое административное правонарушение, даже если оно само по себе не влечет уголовной ответственности, в совокупности с другими эпизодами создает основания для квалификации действий обвиняемой как преступления. Такое сочетание административных и уголовных процедур формирует комплексную систему реагирования на домашнее насилие.

Повреждения легкие, травмы – глубокие

В этом деле важным моментом является также оценка тяжести нанесенных телесных повреждений. Суд зафиксировал легкие телесные повреждения, которые не вызвали кратковременного расстройства здоровья или стойкой утраты трудоспособности, однако нанесли значительный психологический вред потерпевшему. Это подчеркивает, что в делах о домашнем насилии определяющую роль играет не только физический аспект, но и влияние на психику, что делает правовую оценку более комплексной и объективной.

Учитывая системные проявления домашнего насилия, суд постановил: признать женщину виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 126-1 УК Украины, и назначить наказание в виде одного года пробационного надзора. Обвиняемая обязана регулярно являться в орган пробации, сообщать о смене места жительства, работы или учебы, а также не выезжать за пределы Украины без согласования. В течение года она должна выполнять все меры, предусмотренные пробационной программой.

Кроме того, суд применил специальную ограничительную меру – месячное прохождение программы для обидчиков, контроль за выполнением которой возложен на Управление социальной защиты населения Мукачевского городского совета. Суд четко предупредил: умышленное уклонение от программы или невыполнение ограничительных мер влечет уголовную ответственность.

Эта история показывает, что система уголовной ответственности и пробационных мер способна адаптироваться к новым социальным реалиям. Когда женщина выступает в роли обидчика, а мужчина – жертвы, суд не только выносит приговор, но и подчеркивает равенство граждан перед законом и важность комплексного подхода к предотвращению домашнего насилия.

Применение статьи 126-1 УК Украины и пробационных программ становится важным инструментом в борьбе с этим явлением. По данным Национальной полиции Украины, в 2025 году около 15% обращений по домашнему насилию касались мужчин как потерпевших. Однако большинство случаев не доходит до суда, так как представители сильного пола часто стесняются сообщать о физическом или психологическом насилии, опасаясь непонимания со стороны окружающих.

Согласно исследованиям Института социальной политики, мужчины, ставшие жертвами домашнего насилия, чаще всего испытывают психологические травмы, депрессию и посттравматические расстройства. Многие из них избегают обращения в полицию и социальные службы, что указывает на серьезность и актуальность этой проблемы.

Программа для обидчиков, на которую суд направил обвиняемую, предполагает прохождение специализированных курсов, которые объединяют психологическое консультирование, социальное образование и развитие контроля над эмоциями. Такие программы в международной практике доказали свою эффективность: страны Евросоюза уже более десяти лет используют подобные механизмы для снижения рецидивов среди лиц, совершивших домашнее насилие.

Однако на данный момент в Украине программы для обидчиков только начинают внедряться. И мукачевский прецедент становится важным кейсом для оценки их эффективности. Суд, применив пробационный надзор, обеспечил одновременно контроль за поведением обвиняемой и поддержку безопасности потерпевшего, что отражает комплексный подход к проблеме. Привлечение социальных служб позволяет проводить мониторинг психологического состояния как обидчика, так и жертвы, что снижает риск повторных конфликтов.

Автор: Валентин Коваль

