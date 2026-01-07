  1. В Україні

$100 у паспорті: у Вінниці кандидатка пропонувала $500 за водійські права

11:12, 7 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У сервісному центрі МВС на Вінниччині викрили спробу підкупу під час іспиту на посвідчення водія.
$100 у паспорті: у Вінниці кандидатка пропонувала $500 за водійські права
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У територіальному сервісному центрі МВС Вінницької області зафіксували спробу надання неправомірної вигоди під час складання практичного іспиту для отримання водійського посвідчення. Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За інформацією відомства, перед початком іспиту адміністратор ТСЦ МВС №0541 під час перевірки документів кандидатки у водії виявив у її паспорті 100 доларів США. Згодом жінка запропонувала ще чотири купюри по 100 доларів як винагороду за «успішне» складання іспиту.

Адміністратор відмовився від незаконної пропозиції та негайно повідомив про інцидент на спецлінію 102.

У Головному сервісному центрі МВС наголосили, що спроба надання неправомірної вигоди тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

паспорт посвідчення водія сервісний центр МВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд визначив межі допустимої критики публічних осіб та назвав пресу «сторожовим псом суспільства»

Верховний Суд визнав, що критика публічних осіб є допустимою, і вони мають бути готовими до посиленого громадського контролю.

«Порушення кордону» виявилось видумкою: суд в Ізмаїлі закрив справу проти докера «Нібулону»

Суд наголосив, що сам по собі протокол про адміністративне правопорушення не може бути визнаний належним доказом.

ТЦК не можуть затримувати громадян: суд скасував мобілізацію чоловіка

Апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що мобілізація чоловіка відбулася з істотними порушеннями законодавства.

У Раді готують скасування спецпенсій прокурорів: законопроєкт виходить на друге читання

Законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів може бути розглянутий уже наступного пленарного тижня.

Борги за тепло: як суд в Умані визначив межі відповідальності споживача

Судова практика свідчить: відсутність підписаного договору не звільняє від оплати комунальних послуг.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]