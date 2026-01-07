$100 у паспорті: у Вінниці кандидатка пропонувала $500 за водійські права

У сервісному центрі МВС на Вінниччині викрили спробу підкупу під час іспиту на посвідчення водія.

У територіальному сервісному центрі МВС Вінницької області зафіксували спробу надання неправомірної вигоди під час складання практичного іспиту для отримання водійського посвідчення. Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

За інформацією відомства, перед початком іспиту адміністратор ТСЦ МВС №0541 під час перевірки документів кандидатки у водії виявив у її паспорті 100 доларів США. Згодом жінка запропонувала ще чотири купюри по 100 доларів як винагороду за «успішне» складання іспиту.

Адміністратор відмовився від незаконної пропозиції та негайно повідомив про інцидент на спецлінію 102.

У Головному сервісному центрі МВС наголосили, що спроба надання неправомірної вигоди тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

