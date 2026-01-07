$100 в паспорте: в Виннице кандидатка предлагала $500 за водительские права

В сервисном центре МВД в Винницкой области выявили попытку подкупа во время экзамена на водительское удостоверение.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В территориальном сервисном центре МВД Винницкой области зафиксировали попытку предоставления неправомерной выгоды во время сдачи практического экзамена для получения водительского удостоверения. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

По информации ведомства, перед началом экзамена администратор ТСЦ МВД №0541 во время проверки документов кандидатки в водители обнаружил в ее паспорте 100 долларов США. Позже женщина предложила еще четыре купюры по 100 долларов в качестве вознаграждения за «успешную» сдачу экзамена.

Администратор отказался от незаконного предложения и немедленно сообщил об инциденте на спецлинию 102.

В Главном сервисном центре МВД подчеркнули, что попытка предоставления неправомерной выгоды влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.