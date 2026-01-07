  1. В Україні
Морози до -20 можуть посилити графіки відключень світла — до чого готуватись українцям

12:06, 7 січня 2026
В Укренерго пояснили, як зміняться графіки відключень під час сильного похолодання.
Фото: 24tv.ua
В Україні можливе посилення графіків погодинних відключень електроенергії у разі суттєвого похолодання. За прогнозами, вже цими вихідними температура повітря може знизитися до –22°C.

Як пояснив голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко, саме по собі похолодання не є критичним для енергосистеми. Водночас зниження температур традиційно призводить до зростання споживання електроенергії.

За його словами, ключовою загрозою для стабільного електропостачання залишаються не погодні умови, а російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

«Зниження температури завжди призводить до збільшення споживання електроенергії, це закономірно. Але не морози, а російські обстріли для нас зараз є основною проблемою», — наголосив Зайченко у коментарі РБК-Україна.

Він зазначив, що погодні фактори є прогнозованими, і навіть у складних умовах енергосистема здатна працювати під час сильних холодів. Станом на початок жовтня система була повністю готова до проходження зими — як у частині генерації, так і передачі електроенергії.

Однак ситуацію суттєво ускладнили масовані ракетно-дронові атаки РФ, які призвели до пошкоджень об’єктів енергетики та змусили вводити обмеження електропостачання.

За оцінкою «Укренерго», у разі якщо температура повітря на кілька днів утримається на рівні близько –20°C, для стабілізації роботи системи можуть бути застосовані додаткові обмеження.

«Для збалансування та забезпечення безаварійної роботи енергосистеми ми будемо змушені дещо посилити заходи обмеження. Орієнтовно — це плюс одна черга до графіків погодинних відключень», — повідомив очільник компанії.

Водночас він підкреслив, що йдеться лише про вплив погодних факторів. Наслідки можливих нових обстрілів, особливо в умовах сильних морозів, спрогнозувати неможливо.

«Спрогнозувати наслідки російських ударів перед або вже під час суттєвого похолодання — просто неможливо», — додав Зайченко.

прогноз погоди відключення світла графіки відключень світла погода

