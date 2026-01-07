  1. В Украине
  2. / Общество

Морозы до -20 могут усилить графики отключений света — к чему готовиться украинцам

12:06, 7 января 2026
В Укрэнерго объяснили, как изменятся графики отключений во время сильного похолодания.
Фото: 24tv.ua
В Украине возможно усиление графиков почасовых отключений электроэнергии в случае существенного похолодания. По прогнозам, уже в эти выходные температура воздуха может снизиться до –22°C.

Как пояснил глава правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко, само по себе похолодание не является критичным для энергосистемы. В то же время снижение температур традиционно приводит к росту потребления электроэнергии.

По его словам, ключевой угрозой для стабильного электроснабжения остаются не погодные условия, а российские атаки на энергетическую инфраструктуру.

«Снижение температуры всегда приводит к увеличению потребления электроэнергии, это закономерно. Но не морозы, а российские обстрелы для нас сейчас являются основной проблемой», — подчеркнул Зайченко в комментарии РБК-Украина.

Он отметил, что погодные факторы являются прогнозируемыми, и даже в сложных условиях энергосистема способна работать во время сильных холодов. По состоянию на начало октября система была полностью готова к прохождению зимы — как в части генерации, так и передачи электроэнергии.

Однако ситуацию существенно усложнили массированные ракетно-дроновые атаки РФ, которые привели к повреждениям объектов энергетики и вынудили вводить ограничения электроснабжения.

По оценке «Укрэнерго», в случае если температура воздуха на несколько дней удержится на уровне около –20°C, для стабилизации работы системы могут быть применены дополнительные ограничения.

«Для балансировки и обеспечения безаварийной работы энергосистемы мы будем вынуждены несколько усилить меры ограничения. Ориентировочно — это плюс одна очередь к графикам почасовых отключений», — сообщил руководитель компании.

В то же время он подчеркнул, что речь идет исключительно о влиянии погодных факторов. Последствия возможных новых обстрелов, особенно в условиях сильных морозов, спрогнозировать невозможно.

«Спрогнозировать последствия российских ударов перед или уже во время существенного похолодания — просто невозможно», — добавил Зайченко.

