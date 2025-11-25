В Киеве после ночного обстрела часть районов осталась без тепла

В Киеве частично ограничили теплоснабжение из-за ночного обстрела — КГГА.

\В результате ночной атаки на столицу в Киеве временно ограничено предоставление услуги теплоснабжения. Об этом сообщили в КГГА.

По информации городских властей, подача тепла сейчас ограничена для потребителей Печерского и Голосеевского районов, а также части зданий в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Дарницком и Днепровском районах.

Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий обстрела. В КГГА заверили, что тепло вернут в дома в кратчайшие сроки.

