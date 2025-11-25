В Киеве после ночного обстрела часть районов осталась без тепла
08:40, 25 ноября 2025
В Киеве частично ограничили теплоснабжение из-за ночного обстрела — КГГА.
\В результате ночной атаки на столицу в Киеве временно ограничено предоставление услуги теплоснабжения. Об этом сообщили в КГГА.
По информации городских властей, подача тепла сейчас ограничена для потребителей Печерского и Голосеевского районов, а также части зданий в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Дарницком и Днепровском районах.
Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий обстрела. В КГГА заверили, что тепло вернут в дома в кратчайшие сроки.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.