Атака на Київ: руйнування на Святошині, є загиблі, кількість постраждалих росте

Росія вдарила по столиці дронами та ракетами, спричинивши масштабні руйнування.

У ніч на 25 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку на Київ, застосувавши дрони та ракети. Столиця зазнала серії ударів, що призвели до руйнувань та жертв. Вранці окупанти завдали ще одного удару — цього разу із застосуванням ракет «Кинджал» та «Іскандер».

Основні деталі:

У Святошинському районі зафіксовано руйнування в нежитловій будівлі. За попередніми даними, під завалами можуть перебувати люди.

На місце направлені рятувальні підрозділи та бригада медиків.

У Дарницькому районі — влучання також у нежитлову будівлю. Екстрені служби працюють на місці.

Мер Віталій Кличко зазначив, у столиці щонайменше 9 постраждалих, серед них дитина. Трьох дорослих госпіталізували.

Інформація уточнюється, рятувальні операції тривають.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко додав, що на локації в Святошинському районі, попередньо, 4 загиблих, щонайменше 3 - поранені.

«Росіяни цілеспрямовано цілять по цивільній інфраструктурі та житлу. Цинічний терор», — наголосив він.

