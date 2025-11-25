  1. В Україні

Атака на Київ: руйнування на Святошині, є загиблі, кількість постраждалих росте

08:05, 25 листопада 2025
Росія вдарила по столиці дронами та ракетами, спричинивши масштабні руйнування.
Атака на Київ: руйнування на Святошині, є загиблі, кількість постраждалих росте
У ніч на 25 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку на Київ, застосувавши дрони та ракети. Столиця зазнала серії ударів, що призвели до руйнувань та жертв. Вранці окупанти завдали ще одного удару — цього разу із застосуванням ракет «Кинджал» та «Іскандер».

Основні деталі:

У Святошинському районі зафіксовано руйнування в нежитловій будівлі. За попередніми даними, під завалами можуть перебувати люди.

На місце направлені рятувальні підрозділи та бригада медиків.

У Дарницькому районі — влучання також у нежитлову будівлю. Екстрені служби працюють на місці.

Мер Віталій Кличко зазначив, у столиці щонайменше 9 постраждалих, серед них дитина. Трьох дорослих госпіталізували.

Інформація уточнюється, рятувальні операції тривають.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко додав, що на локації в Святошинському районі, попередньо, 4 загиблих, щонайменше 3 - поранені.

«Росіяни цілеспрямовано цілять по цивільній інфраструктурі та житлу. Цинічний терор», — наголосив він.

Київ обстріл

