Атака на Киев: разрушения на Святошино, есть погибшие, число пострадавших растет

08:05, 25 ноября 2025
Россия ударила по столице дронами и ракетами, вызвав масштабные разрушения.
В ночь на 25 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку на Киев, применив дроны и ракеты. Столица понесла серию ударов, которые привели к разрушениям и жертвам. Утром оккупанты нанесли еще один удар — на этот раз с применением ракет «Кинжал» и «Искандер».

Основные детали:

В Святошинском районе зафиксированы разрушения в нежилом здании. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди.

На место направлены спасательные подразделения и бригада медиков.

В Дарницком районе — попадание также в нежилое здание. Экстренные службы работают на месте.

Мэр Виталий Кличко отметил, что в столице по меньшей мере 9 пострадавших, среди них ребенок. Троих взрослых госпитализировали.

Информация уточняется, спасательные операции продолжаются.

Глава КГВА Тимур Ткаченко добавил, что на локации в Святошинском районе, предварительно, 4 погибших, не менее 3 — раненые.

«Россияне целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре и жилью. Циничный террор», — подчеркнул он.

Киев обстрел

