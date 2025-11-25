Атака на Киев: разрушения на Святошино, есть погибшие, число пострадавших растет
В ночь на 25 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку на Киев, применив дроны и ракеты. Столица понесла серию ударов, которые привели к разрушениям и жертвам. Утром оккупанты нанесли еще один удар — на этот раз с применением ракет «Кинжал» и «Искандер».
Основные детали:
В Святошинском районе зафиксированы разрушения в нежилом здании. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди.
На место направлены спасательные подразделения и бригада медиков.
В Дарницком районе — попадание также в нежилое здание. Экстренные службы работают на месте.
Мэр Виталий Кличко отметил, что в столице по меньшей мере 9 пострадавших, среди них ребенок. Троих взрослых госпитализировали.
Информация уточняется, спасательные операции продолжаются.
Глава КГВА Тимур Ткаченко добавил, что на локации в Святошинском районе, предварительно, 4 погибших, не менее 3 — раненые.
«Россияне целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре и жилью. Циничный террор», — подчеркнул он.
