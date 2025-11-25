ГСЧС сообщила о последствиях массированных атак на Одесчину и Киев — фото
Российские войска вечером и ночью снова нанесли удары по Одесчине и Киеву. ГСЧС обнародовала оперативную информацию о последствиях атак.
Одесчина: шестеро пострадавших, среди них двое детей
По данным спасателей, из-за попаданий возникли пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры.
Спасательные работы осложнялись повторными воздушными тревогами.
Информация о разрушениях и состоянии пострадавших уточняется.
Киев: шестеро погибших, 13 раненых
ГСЧС обнародовала обновленные данные по состоянию на 09:00.
В результате ночной атаки:
- 6 человек погибли,
- 13 пострадали,
- 18 человек спасены.
Подразделения ГСЧС продолжают ликвидацию последствий в местах попаданий и падения обломков.
Печерский район
«В Печерском районе попадание в 22-этажный жилой дом на уровне 4–5 этажей. Есть разрушения на уровнях 4, 5 и 7 этажей. Пожар на 5 этаже ликвидирован», — сообщили спасатели утром.
Днепровский район
Пострадал 9-этажный жилой дом.
«В результате имеем разрушения и пожар на 6–7 этажах. Существовала угроза распространения огня», — отметили в ГСЧС.
По другому адресу повреждений получила двухэтажная постройка. Без пожара.
Также возник пожар в гаражах на площади около 50 кв. м и разрушения на площади 400 кв. м.
Святошинский район
В результате попадания рядом с 4-этажным складским зданием обнаружены тела 4 погибших, еще 3 человека ранены. Пожар ликвидирован.
