ГСЧС сообщила о последствиях массированных атак на Одесчину и Киев — фото

Массированные удары по Одессе и Киеву: ГСЧС сообщает о погибших, раненых и значительных разрушениях.

Российские войска вечером и ночью снова нанесли удары по Одесчине и Киеву. ГСЧС обнародовала оперативную информацию о последствиях атак.

Одесчина: шестеро пострадавших, среди них двое детей

По данным спасателей, из-за попаданий возникли пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры.

Спасательные работы осложнялись повторными воздушными тревогами.

Информация о разрушениях и состоянии пострадавших уточняется.

Киев: шестеро погибших, 13 раненых

ГСЧС обнародовала обновленные данные по состоянию на 09:00.

В результате ночной атаки:

6 человек погибли,

13 пострадали,

18 человек спасены.

Подразделения ГСЧС продолжают ликвидацию последствий в местах попаданий и падения обломков.

Печерский район

«В Печерском районе попадание в 22-этажный жилой дом на уровне 4–5 этажей. Есть разрушения на уровнях 4, 5 и 7 этажей. Пожар на 5 этаже ликвидирован», — сообщили спасатели утром.

Днепровский район

Пострадал 9-этажный жилой дом.

«В результате имеем разрушения и пожар на 6–7 этажах. Существовала угроза распространения огня», — отметили в ГСЧС.

По другому адресу повреждений получила двухэтажная постройка. Без пожара.

Также возник пожар в гаражах на площади около 50 кв. м и разрушения на площади 400 кв. м.

Святошинский район

В результате попадания рядом с 4-этажным складским зданием обнаружены тела 4 погибших, еще 3 человека ранены. Пожар ликвидирован.

