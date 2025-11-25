  1. Фото
  2. / В Украине

ГСЧС сообщила о последствиях массированных атак на Одесчину и Киев — фото

09:33, 25 ноября 2025
Массированные удары по Одессе и Киеву: ГСЧС сообщает о погибших, раненых и значительных разрушениях.
ГСЧС сообщила о последствиях массированных атак на Одесчину и Киев — фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Российские войска вечером и ночью снова нанесли удары по Одесчине и Киеву. ГСЧС обнародовала оперативную информацию о последствиях атак.

Одесчина: шестеро пострадавших, среди них двое детей

По данным спасателей, из-за попаданий возникли пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры.

Спасательные работы осложнялись повторными воздушными тревогами.

Информация о разрушениях и состоянии пострадавших уточняется.

Киев: шестеро погибших, 13 раненых

ГСЧС обнародовала обновленные данные по состоянию на 09:00.

В результате ночной атаки:

  • 6 человек погибли,
  • 13 пострадали,
  • 18 человек спасены.

Подразделения ГСЧС продолжают ликвидацию последствий в местах попаданий и падения обломков.

Печерский район

«В Печерском районе попадание в 22-этажный жилой дом на уровне 4–5 этажей. Есть разрушения на уровнях 4, 5 и 7 этажей. Пожар на 5 этаже ликвидирован», — сообщили спасатели утром.

Днепровский район

Пострадал 9-этажный жилой дом.

«В результате имеем разрушения и пожар на 6–7 этажах. Существовала угроза распространения огня», — отметили в ГСЧС.

По другому адресу повреждений получила двухэтажная постройка. Без пожара.

Также возник пожар в гаражах на площади около 50 кв. м и разрушения на площади 400 кв. м.

Святошинский район

В результате попадания рядом с 4-этажным складским зданием обнаружены тела 4 погибших, еще 3 человека ранены. Пожар ликвидирован.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев Одесса война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Оберег» на паузе: ТЦК подал в розыск бывшего резервиста, списанного по состоянию здоровья еще в 2009 году

Истца, исключенного из учёта более 15 лет назад, посчитали уклонистом из-за ошибки, которую исправил лишь апелляционный суд.

Война изменила правила относительно старых долгов за коммуналку — три года больше не спасают должников ЖКУ

Несмотря на формально определенный срок давности, долги по содержанию домов, накопленные до 2022 года, не всегда можно считать безнадежными для взыскания.

Минюст выступил против законопроектов о принудительном исполнении решений государственными должниками: что не так с реформой

Министерство юстиции не поддержало законопроекты 14162 и 14163, которые предусматривают изменение системы исполнения исполнительных производств, когда должником является государство или государственные предприятия.

Юридическое сообщество выступает против назначения на должность Генерального прокурора через конкурсную процедуру, ссылаясь на Конституцию и сомнения в компетентности конкурсных комиссий

Назначение на должность Генерального прокурора через конкурсную процедуру противоречит Конституции и не гарантирует оценки профессиональных навыков кандидата.

КГС ВС закрыл производство по делу, указав, что районные ТЦК не могут быть ответчиками в судах

Верховный Суд пояснил, что районный ТЦК не имеет статуса юридического лица и полномочий на представительство, а также процессуальной дееспособности, что является основанием для закрытия производства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]