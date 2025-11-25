Как пенсионерам пройти физическую идентификацию с помощью «Дія Підпис» — видеоинструкция

Чтобы пройти физическую идентификацию с помощью Дія.Підпис, необходимо выполнить ряд шагов.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области опубликовало видеоразъяснение о том, как пройти физическую идентификацию с помощью Дія.Підпис.

Кому необходимо проходить идентификацию?

Проходить идентификацию должны получатели пенсии/страховых выплат, которые:

проживают на временно оккупированных РФ территориях Украины;

временно проживают за границей (не менее 183 дней).

Срок прохождения идентификации — ежегодно до 31 декабря.

Как пройти идентификацию?

1. Онлайн — через веб-портал Пенсионного фонда Украины portal.pfu.gov.ua, после авторизации в личном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи Дія.Подпись («Дія ID»).

2. С помощью видеоконференцсвязи — подать заявление на прохождение идентификации в режиме видеоконференции можно через веб-портал Пенсионного фонда Украины portal.pfu.gov.ua, заполнив соответствующую электронную форму (или через Контакт-центр Пенсионного фонда Украины, позвонив по номерам: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71).

3. Через заграничные дипломатические учреждения Украины — получатель выплаты, который временно проживает за границей, может обратиться в посольство или консульство Украины и получить документ, удостоверяющий факт, что лицо является живым.

Документ, удостоверяющий факт, что лицо является живым, вместе с письменным заявлением лица о продлении выплаты пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания), страховых выплат, составленным в произвольной форме, необходимо отправить в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области почтовым отправлением по адресу:

49008, Днепропетровская область, г. Днепр, ул. Надежды Алексеенко, 106.

