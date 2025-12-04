Госстат опубликовал данные о средней заработной плате в Украине за октябрь – в Киеве свыше 40 тысяч грн

Госстат обнародовал свежие данные о средней зарплате в Украине за октябрь 2025 года.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная служба статистики опубликовала обновленную информацию о состоянии рынка труда в октябре 2025 года. По данным ведомства, средняя заработная плата в Украине составила 26 913 грн, что на 1,1% больше, чем в сентябре.

Регионы с самой высокой средней зарплатой:

Киев — 40 738 грн

Луганская область — 30 675 грн

Днепропетровская область — 27 892 грн

Регионы с самой низкой средней зарплатой:

Черновицкая область — 19 343 грн

Кировоградская область — 19 920 грн

Черниговская область — 20 561 грн

По состоянию на 1 ноября 2025 года задолженность по выплате заработной платы составила 3,7 млрд грн.

По видам экономической деятельности самый высокий уровень зарплат зафиксирован в сфере информации и телекоммуникаций — 65 047 грн, а самый низкий — в сфере образования, где средняя зарплата составила 16 984 грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.