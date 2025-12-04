Госстат опубликовал данные о средней заработной плате в Украине за октябрь – в Киеве свыше 40 тысяч грн
Государственная служба статистики опубликовала обновленную информацию о состоянии рынка труда в октябре 2025 года. По данным ведомства, средняя заработная плата в Украине составила 26 913 грн, что на 1,1% больше, чем в сентябре.
Регионы с самой высокой средней зарплатой:
- Киев — 40 738 грн
- Луганская область — 30 675 грн
- Днепропетровская область — 27 892 грн
Регионы с самой низкой средней зарплатой:
- Черновицкая область — 19 343 грн
- Кировоградская область — 19 920 грн
- Черниговская область — 20 561 грн
По состоянию на 1 ноября 2025 года задолженность по выплате заработной платы составила 3,7 млрд грн.
По видам экономической деятельности самый высокий уровень зарплат зафиксирован в сфере информации и телекоммуникаций — 65 047 грн, а самый низкий — в сфере образования, где средняя зарплата составила 16 984 грн.
