  1. Общество

Госстат опубликовал данные о средней заработной плате в Украине за октябрь – в Киеве свыше 40 тысяч грн

21:34, 4 декабря 2025
Госстат обнародовал свежие данные о средней зарплате в Украине за октябрь 2025 года.
Госстат опубликовал данные о средней заработной плате в Украине за октябрь – в Киеве свыше 40 тысяч грн
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная служба статистики опубликовала обновленную информацию о состоянии рынка труда в октябре 2025 года. По данным ведомства, средняя заработная плата в Украине составила 26 913 грн, что на 1,1% больше, чем в сентябре.

Регионы с самой высокой средней зарплатой: 

  • Киев — 40 738 грн
  • Луганская область — 30 675 грн
  • Днепропетровская область — 27 892 грн

Регионы с самой низкой средней зарплатой:

  • Черновицкая область — 19 343 грн
  • Кировоградская область — 19 920 грн
  • Черниговская область — 20 561 грн

По состоянию на 1 ноября 2025 года задолженность по выплате заработной платы составила 3,7 млрд грн.

По видам экономической деятельности самый высокий уровень зарплат зафиксирован в сфере информации и телекоммуникаций — 65 047 грн, а самый низкий — в сфере образования, где средняя зарплата составила 16 984 грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев зарплата Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Аукцион, отмененный спустя годы: как суды установили незаконность продажи и вернули имущество Тульчинского хлебокомбината

Верховный Суд исследовал историю продажи, перепродажи и возврата здания и земельного участка, которые выбили из собственности предприятия вследствие нарушений.

Удастся ли решить проблему признания пропавших без вести в связи с войной — законодательные инициативы

Поскольку существует определённая проблема с обеспечением законных прав и интересов лиц, связанных семейными или иными связями с пропавшими без вести в связи с военными действиями, вооружённым конфликтом, прокомментируем законодательные инициативы, направленные на решение этой проблемы.

Сколько средств получит судебная система в следующем году и на сколько миллиардов она недофинансирована

Верховная Рада утвердила госбюджет на 2026 год, оставив судебную систему с теми же хроническими болезнями и дефицитом средств.

Экспорт без препятствий: как законопроект №14270 защитит украинские товары на международном рынке

Законопроект предусматривает механизмы быстрого реагирования на дискриминационные действия других государств и обеспечивает безопасный доступ украинских товаров на международные рынки.

Неожиданный маневр: почему два суда по‑своему увидели одну и ту же ДТП в Киеве

Как разные ракурсы видеодоказательств привели к противоположным выводам и кардинально изменили юридическую траекторию дела.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]