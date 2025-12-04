  1. Суспільство

Держстат оприлюднив дані про середню заробітну плату в Україні за жовтень – у Києві понад 40 тисяч грн

21:34, 4 грудня 2025
Держстат оприлюднив свіжі дані про середню зарплату в Україні за жовтень 2025 року.
Фото: Getty Images
Державна служба статистики оприлюднила оновлену інформацію про стан ринку праці у жовтні 2025 року. За даними відомства, середня заробітна плата в Україні становила 26 913 грн, що на 1,1% більше, ніж у вересні.

Регіони з найвищою середньою зарплатою:

  • Київ — 40 738 грн
  • Луганська область — 30 675 грн
  • Дніпропетровська область — 27 892 грн

Регіони з найнижчою середньою зарплатою:

  • Чернівецька область — 19 343 грн
  • Кіровоградська область — 19 920 грн
  • Чернігівська область — 20 561 грн

Станом на 1 листопада 2025 року заборгованість із виплати заробітної плати становила 3,7 млрд грн.

За видами економічної діяльності найвищий рівень зарплат зафіксовано у сфері інформації та телекомунікацій — 65 047 грн, а найнижчий — у сфері освіти, де середня зарплата становила 16 984 грн.

