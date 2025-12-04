ВС: Определение применимого права – ключевое условие рассмотрения споров с иностранным элементом

В спорах с иностранным элементом суды должны определять право, подлежащее применению, прежде чем оценивать сущность спора – Верховный Суд.

У частноправовых отношениях с иностранным элементом суды должны в первую очередь выяснить наличие или отсутствие согласия сторон о выборе права, подлежащего применению к таким правоотношениям. Если один из участников является иностранцем, средства перечисляются со счета в иностранной стране и в назначении платежа используются иностранные термины, суд обязан определить, какое право (украинское или иностранное) следует применять к спорным правоотношениям, прежде чем делать выводы относительно сути спора.

Детали спора

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке письменного производства кассационные жалобы ОСОБА_2 по делу по иску ОСОБА_1 к ОСОБА_2 о применении последствий недействительности ничтожной сделки и взыскании денежных средств.

В обоснование заявленных требований истец ссылался на то, что во исполнение договора поручения осуществил 39 платежей со своего счета в Великобритании на счет ОСОБА_2 в АО «ПУМБ» на общую сумму 84 156,60 фунтов стерлингов для организации ответчиком совместного бизнеса (салона красоты) и приобретения квартиры на его имя для проживания во время визитов в г. Киев. Ответчица заверила его, что для более быстрого прохождения финансового мониторинга со стороны банка лучше указать, что эти средства являются подарком. ОСОБА_2 получила денежные средства и приняла их, чем подтвердила свое согласие на выполнение поручения истца. Однако в мае 2020 года ОСОБА_2 сообщила истцу, что бизнес является убыточным, и она продала оборудование, клиентскую базу и право аренды салона другому лицу, и заверила истца, что на указанные денежные средства купит квартиру на имя истца, однако приобрела и зарегистрировала квартиру на свое имя.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, поскольку истец по собственному волеизъявлению, соответствующему его внутренней воле, перечислял ответчице в дар средства. Также истец не предоставил доказательств в подтверждение того, что между сторонами существовали договорные отношения по устному договору поручения, выполнения сторонами условий этого договора поручения и несоблюдения сторонами требований закона при его заключении.

Апелляционный суд иск удовлетворил, мотивируя свое решение тем, что сумма спорных денежных средств превышает пятикратный размер необлагаемого минимума доходов граждан, сторонами не заключался договор дарения в установленной законом форме, а потому спорные средства не являются даром в понимании ст. 717 ГК Украины. Кроме того, перепиской между сторонами из мессенджера «Viber» подтверждается, что истец перечислял средства ответчице с целью получения им в дальнейшем доходов от деятельности салона красоты и с целью приобретения квартиры для проживания истца во время пребывания в г. Киеве. Поскольку материалы дела не содержат доказательств в подтверждение того, что между сторонами был заключен договор поручения, а также другие договоры, в том числе о совместной деятельности, то правоотношения между сторонами не являются договорными, а потому заявленные исковые требования должны решаться в соответствии со ст. 1212 ГК Украины.

Решение Суда

Верховный Суд не согласился с выводами судов, решение отменил, дело передал на новое рассмотрение в суд первой инстанции с учетом следующего.

Право, подлежащее применению к частноправовым отношениям с иностранным элементом, определяется согласно коллизионным нормам и другим положениям коллизионного права этого Закона, других законов, международных договоров Украины (ч. 1 ст. 4 ЗУ «О международном частном праве»).

В случае отсутствия выбора права к содержанию сделки применяется право, которое имеет наиболее тесную связь со сделкой. Если иное не предусмотрено или не вытекает из условий, сути сделки или совокупности обстоятельств дела, то сделка наиболее тесно связана с правом государства, в котором сторона, которая должна осуществить исполнение, имеющее решающее значение для содержания сделки, имеет свое место жительства или местонахождение (части 2, 3 ст. 32 ЗУ «О международном частном праве»).

Однако суды не обратили внимания на то, что указанное дело – это дело с иностранным элементом, поскольку один из участников правоотношений – истец – является иностранцем, денежные средства перечислялись со счета, открытого в Великобритании, в назначении платежа которых указано слово на английском языке «GIFT».

Кроме того, при определении права в частноправовых отношениях с иностранным элементом первоочередно подлежит выяснению наличие или отсутствие согласия сторон договора о выборе права, подлежащего применению к этому договору.

Таким образом, суды не выяснили, было ли согласие сторон о выборе права Украины, не определили право, подлежащее применению к правоотношениям с иностранным элементом (Украины или Великобритании), и сделали преждевременные выводы о применении права Украины к спорным правоотношениям.

Постановление Верховного Суда от 29 октября 2025 года по делу № 369/16696/20 (производство № 61-5746св24).

