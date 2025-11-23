Пенсионерам объяснили, как пройти идентификацию через зарубежные дипломатические учреждения
12:25, 23 ноября 2025
Пенсионный фонд опубликовал видеоинструкцию по прохождению идентификации в зарубежном консульстве.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, как пройти идентификацию в зарубежном консульстве.
Ведомство опубликовало пошаговую инструкцию, в которой рассказало, какие документы нужны и что необходимо знать, чтобы процесс прошел быстро и без проблем.
ПФ напомнил:
- способы прохождения идентификации через зарубежные дипломатические учреждения;
- какие документы подготовить для идентификации за границей;
- пошаговую инструкцию по прохождению идентификации онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины portal.pfu.gov.ua.
