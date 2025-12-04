Получит ли семья, которой выплачивают базовую социальную помощь, 6500 грн «Зимней поддержки» — разъяснение

Пенсионный фонд разъяснил условия получения 6500 грн «Зимней поддержки».

Украинцы продолжают обращаться в Пенсионный фонд с вопросами относительно права на единовременную помощь «Зимняя поддержка» в размере 6 500 грн. В частности, гражданка поинтересовалась, будет ли она иметь право на выплату, если по состоянию на 1 ноября 2025 года получала помощь малообеспеченной семье, а 10 ноября подала заявление на базовую социальную помощь и получила ее назначение.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области объяснили: согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 25 марта 2025 года № 371 «Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной помощи» базовая социальная помощь назначается на полный месяц, в котором уполномоченный представитель семьи обратился за ее назначением, независимо от даты обращения. Поэтому в данном случае получатель считается таким, что находится на базовой социальной помощи с 1 ноября 2025 года.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что получатели базовой социальной помощи не входят в перечень лиц, имеющих право на выплату «Зимней поддержки».

Следовательно, в приведенной ситуации право на получение единовременной помощи в 6 500 грн не возникает.

