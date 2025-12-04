Чи отримає сім’я, якій платять базову соціальну допомогу, 6500 грн «Зимової підтримки» — роз’яснення

Пенсійний фонд роз’яснив умови отримання 6500 грн «Зимової підтримки».

Українці продовжують звертатися до Пенсійного фонду з питаннями щодо права на одноразову допомогу «Зимова підтримка» у розмірі 6 500 грн. Зокрема, громадянка запитала, чи матиме вона право на виплату, якщо станом на 1 листопада 2025 року отримувала допомогу малозабезпеченій сім’ї, а 10 листопада подала заяву на базову соціальну допомогу та отримала її призначення.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області пояснили: Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2025 року № 371 “Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо надання базової соціальної допомоги” базова соціальна допомога призначається на повний місяць, в якому уповноважений представник сім’ї звернувся за її призначенням незалежно від дати звернення. Тож у цьому випадку отримувач вважається таким, що перебуває на базовій соціальній допомозі з 1 листопада 2025 року.

Водночас у відомстві наголосили, що отримувачі базової соціальної допомоги не входять до переліку осіб, які мають право на виплату «Зимової підтримки».

Отже, у наведеній ситуації право на отримання одноразової допомоги у 6 500 грн не виникає.

