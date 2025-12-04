Удастся ли решить проблему признания пропавших без вести в связи с войной — законодательные инициативы

Поскольку существует определённая проблема с обеспечением законных прав и интересов лиц, связанных семейными или иными связями с пропавшими без вести в связи с военными действиями, вооружённым конфликтом, прокомментируем законодательные инициативы, направленные на решение этой проблемы.

Комиссар по делам пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов сообщил, что в Реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах входит более 70 тысяч военных и гражданских украинцев, а также иностранцев, которые легально находились в Украине. Это число также включает 2470 детей, местонахождение которых неизвестно. «Значительное число пропавших без вести всё ещё военнослужащие, и каждая часть системы Сил безопасности и обороны сама решает, как и в каком количестве это озвучить», и добавил, что эти цифры постоянно.

Нынешнее военное положение в Украине, новости с фронта войны России против Украины всё больше актуализируют проблему пропавших без вести в связи с военными действиями и вооружённым конфликтом.

Учитывая продолжающуюся вооружённую агрессию России против Украины уже около четырёх лет, а также растущее число Пропавшие без вести Гражданские, как военные, так и гражданские, проект Закона Украины о внесении изменений в Часть вторую статьи 46 Гражданского кодекса Украины о определении условий объявления пропавшим без вести в связи с боевые действия, вооружённый конфликт, зарегистрированный по N12451 от 27.01.2025 народными депутатами Тарасенком Т., Безуглой М., стал актуальным и необходимым, Кравчук Э. И так далее.

К этому проекту прилагаются пояснительная записка; сравнительная таблица; заключение Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межэтнических отношений; заключение Комитета по правовой политике Верховной Рады Украины; научное и экспертное заключение Главного научного и экспертного отдела Верховной Рады Украины и шесть приложений.

На сегодняшний день Верховная Рада Украины провела три голоса по этому проекту закона, он был принят в качестве основы с пересмотром положений в соответствии с частью 1 статьи 116.

Верховная Рада Украины инициировала проект закона о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины, чтобы определить условия признания лица пропавшим без вести в связи с боевыми действиями и вооружённым конфликтом судом.

Одной из задач проекта закона является внесение изменений в Гражданский кодекс Украины, которые позволит законодательно регулировать вопрос единого применения судами особого правила, предусмотренного частью второй статьи 46 РФ Украины, в частности, относительно начала подсчёта условий, указанных в данном положении для объявления пропавшего без вести в связи с боевыми действиями или вооружённым конфликтом, что позволит защищать права членов семей отдельных лиц, который пропал без вести в связи с боевых действиями, вооружённым конфликтом, включая пропавших без вести военнослужащих во время исполнения военного долга по защите Родины. С этой целью разработчики проекта предложили следующую формулировку: «Лицо, пропавшее без вести в результате боевых действий, вооружённого конфликта, может быть признано погибшим судом спустя два года с момента окончания боевых действий. Учитывая конкретные обстоятельства дела, суд может объявить человека умершим даже до истечения этого срока, но не раньше истечения шести месяцев с момента возникновения обстоятельств, угрожавших ему смертью или давших основание для его смерти.»

В поддержку необходимости легализации этого положения Постановление Большой палаты Верховного суда от 11.12.2024 г. (дело No 755/11021/22) пришло к выводу, что, учитывая конкретные обстоятельства дела, суд может объявить человека умершим не ранее истечения шести месяцев с даты окончания активных боевых действий в месте вероятной смерти человека или с даты происшествия события, в ходе которого произошла смерть человека, если такое событие, хотя и является результатом боевых действий, не произошло на территории активных боевых действий.

Положения законопроекта были поддержаны Верховным судом, Уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины.

Министерство юстиции Украины обратило внимание на тот факт, что предложения поправки к статье 46 Гражданского кодекса Украины, предложенные проектом закона, являются фрагментарными и фактически сводятся к позиции, изложенной в постановлении Большой палаты Верховного суда от 11 декабря 2024 года по делу No 755/11021/22.

Министерство финансов Украины подчеркнуло, что проект закона потребует дополнительных расчётов и выявления рисков, связанных с нагрузкой на государственный бюджет, для обеспечения его фискальной устойчивости и соблюдения положений Закона Украины «О правовом статусе пропавших без вести при особых обстоятельствах».

Национальная ассоциация юристов Украины поддержала законопроект, учитывая, что слова «шесть месяцев» будут сопровождаться фразой «с даты возникновения обстоятельств, угрожавших ей смертью или давших основание предполагать её смерть».

Все комментарии и предложения, выраженные в заключениях и приложениях к проекту закона, направлены на разрешение требований о возмещении убытков в будущем наименее травматичным образом для жертв и их семей.

Вот данные, на которые ссылается юрист-эксперт в области военного права.

Помимо знакового решения Большой палаты Верховного суда от 11 декабря 2024 года по делу No 755/11021/22, другие решения Верховного суда также важны для понимания судебной практики:

Постановление Верховного суда от 26 февраля 2024 года по делу N 686/9938/23: Суд подтвердил наличие достаточных оснований для признания лица, погибшего при исполнении военного долга по защите Украины в российско-украинской войне, с даты его вероятной смерти. Постановление Верховного суда от 13 марта 2024 года по делу No 204/7924/23: Суд подчеркнул, что если существуют только предположения о факте смерти человека без надёжных доказательств, то будет правильно подать суду ходатайство о признании человека умершим, а не на установление факта смерти. Постановление Верховного суда от 10 января 2024 года по делу N 686/11198/22: В данном деле суд определил важность привлечения всех заинтересованных сторон, в частности Министерства обороны Украины, если речь идёт о военнослужащем.

Также представлены основные тенденции судебной практики в 2024-2025 годах, включая: более гибкий расчёт сроков (суды начали применять более гибкий подход к определению начала шестимесячного срока, не связывая его с прекращением военного положения по всей Украине); более тщательное внимание к базе доказательств (суды более тщательно анализируют представленные доказательства, часто требуя дополнительного подтверждения обстоятельств исчезновения человека); с учётом территориальных особенностей боевых действий (суды начали учитывать данные о дате начала и окончания боевых действий на отдельных территориях для определения начала сроков); участие Министерства обороны Украины (в случаях объявления погибшими военнослужащими суды часто привлекают Министерство обороны как заинтересованное лицо).

Подводя итог, можно ожидать быстрого восстановления правовой определённости и обеспечения справедливости для обеспечения эффективного обеспечения прав и законных интересов лиц, обладающих определёнными гражданскими правами и законными интересами в связи с вероятной смертью пропавшего без вести.

Автор: Марина Микулина

